Wie der Fall Miklautz und der VfGH die Justizreform vorantreiben

„So weit wie heute waren wir noch nie“, freute sich Justizministerin Alma Zadić Anfang des Monats. Die Ministerin hatte zur Diskussion über die „Strafverfolgung in modernen Demokratien“ geladen. De facto sollte die Veranstaltung ihr Ressort mit Argumenten für Dreiersenate an der Spitze der Staatsanwaltschaften aufmunitionieren. Bisher hat die Justizministerin selbst in Fragen von Ermittlungseinstellungen, Anklagen und Co. das letzte Wort. Um dem Anschein der politischen Willkür zu entgehen, hält sich Zadić betont aus Ermittlungsverfahren heraus. Der Fall Miklautz zeigt jedoch, dass sie das rechtlich gar nicht kann.