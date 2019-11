Landtagswahl Steiermark: Ergebnisse und Analysen

Am Sonntag wählt die Steiermark einen neuen Landtag. Umfragen sehen die ÖVP auf Platz eins, Experten sehen spannende Koalitions-Frage. Die erste Hochrechnung gibt es um 16 Uhr. profil berichtet live.

Es war ein ruhiger Wahlkampf in der Steiermark - und in den letzten Tagen vor der Wahl am Sonntag dürfte auch nicht mehr der große Aufreger kommen. Thematische stürzten sich alle Parteien bis auf die FPÖ auf das Thema Klimawandel, gefolgt von Jobs, Infrastruktur, Bildung und - vor allem von den Blauen propagiert - Sicherheit.

Für Politologen und Meinungsforscher ist bei der Steiermark-Wahl vor allem die Frage der Koalitionsbildung danach interessant. ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer werde mit SPÖ und FPÖ wohl zumindest zwei Optionen haben, eventuell sogar eine dritte mit den Grünen, erklärte Politikwissenschafter Peter Filzmaier im Gespräch mit der APA.

Außer Streit steht unter den befragten Experten, dass sich die ÖVP Platz eins zurückholen wird, SPÖ und FPÖ Verluste einfahren und die Grünen massiv zulegen werden. NEOS gestehen Filzmaier wie auch die Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer (OGM) und Peter Hajek (publik opinion strategies) Chancen zu, ein Grundmandat zu erobern und damit in den Landtag einzuziehen, auch die KPÖ könnte es wieder in den Landtag schaffen.

Am Sonntag veröffentlicht die Landeswahlbehörde ab 16.00 Uhr die Ergebnisse der ausgezählten Gemeinden. Bezirke und Wahlkreise. Kurz nach Wahlschluss werden damit die ersten Hochrechnungen von ARGE Wahlen (APA) und SORA (ORF) vorliegen. Das vorläufige Endergebnis sollte zwischen 18.00 und 19.00 Uhr eintreffen.