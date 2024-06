Warum lernen unsere Gymnasiasten noch Latein und Altgriechisch?

Karl Nehammer hat dieser Tage Stress mit den Grünen. Bekanntlich stimmte Umweltministerin Leonore Gewessler gegen den Willen des Bundeskanzlers für das Renaturierungsgesetz der EU. „Die Emotion“ für ein Ende der Koalition „wäre da“, gab Nehammer freimütig zu. Zur Beruhigung könnte er bei den Klassikern nachlesen, etwa in Platons Ausführungen zur Tugend der Besonnenheit. Nehammer ist mit Platon sogar im Original vertraut. In einem profil-Interview im Jänner 2022 verwies er mit einem Anflug von Stolz auf „seine humanistische Prägung“. Denn: „Ich hatte noch Altgriechisch-Unterricht.“

Der dann wohl prominenteste Gräzist des Landes maturierte 1992 am Wiener Amerling-Gymnasium. Auch 32 Jahre später stehen die klassischen Sprachen Latein und Altgriechisch noch in den Lehrplänen der AHS und sind – freiwillige – Maturafächer. Aber braucht man sie noch für eine „humanistische Prägung“? Wie tot sind Latein und Griechisch?

„Totgesagte leben länger“, sagt Nina Aringer, Griechisch-Professorin an der AHS Gymnasiumstraße in Wien. Dazu lehrt sie Fachdidaktik am Institut für Altphilologie der Universität Wien. Vor allem Latein lebt. In den Gymnasien ist es nach Englisch die meistunterrichtete Fremdsprache. Latein lernen etwa 56.000 AHS-Schüler, Französisch 42.000. Von insgesamt 41.300 Maturantinnen und Maturanten traten im heurigen Mai laut Bildungsministerium immerhin 2164 zur schriftlichen Matura in Latein an. In Griechisch waren es allerdings nur 21 Kandidaten – österreichweit.

Eine davon ist Lena Moser vom Akademischen Gymnasium Salzburg. Im April gewann sie den Bundeswettbewerb Certamen Olympicum et Graecum in der Kategorie Griechisch. Ihr Interesse wurde durch die Sagen des Altertums geweckt, so Moser. Das Übersetzen sei für sie „eine Art Rätsellösen mithilfe von Grammatik und Wörterbuch“. Lena Moser: „Alles im Original lesen zu können, finde ich besonders bei philosophischen Texten toll, da man so die Möglichkeit erhält, den Inhalt selbst ein bisschen zu interpretieren.“