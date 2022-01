Liessmann: „Kant war ja ein früher Impfskeptiker"

profil: Das soziologische Spektrum war schon nicht mehr klar abgrenzbar, als die Debatten rund um die Flüchtlingskrise 2015 eskalierten: Grüne Feministinnen wurden islamophob, brave Konservative radikalisierten sich zu Populisten. Wird die neuerdings fast inflationär beschworene Spaltung der Gesellschaft von nachhaltiger Wirkung sein?

Liessmann: Zur Vermischung des Spektrums: Es gibt auch linke Feministinnen, die mit fundamentalistischen Mullahs gemeinsame Sache machen und die Ganzkörperverschleierung für einen Ausdruck der Freiheit halten. Nein, ich glaube nicht, dass es wegen Corona eine nachhaltige Spaltung der Gesellschaft gibt, da dies doch sehr anlassbezogene Entwicklungen sind. Sobald die Pandemie halbwegs im Griff ist, wird sich diese Spaltung wieder verflüchtigen, auch weil die Gruppe der Protestierer so heterogen ist. Es gibt weitaus größere gesellschaftliche Klüfte zu bewältigen, wie den Unterschied zwischen arm und reich, der viel prägender und nachhaltiger ist. Abgesehen davon warne ich vor dem Begriff Spaltung, der fälschlicherweise suggeriert, dass es sich um zwei halbwegs gleich große Lager handelt. Vielleicht sollte man auch einmal daran erinnern, dass die meisten Menschen in Europa sich während der Pandemie doch ziemlich verantwortungsvoll verhalten. Aber ein Lob der Mehrheit widerspricht wohl dem Zeitgeist.

profil: Auch die Verfassungssäule der freien Meinungsäußerung birgt jetzt insofern eine Gefahr, als dass die irrwitzigsten Theorien wie die, dass unter den Kanalgittern versteckte Impfvergewaltiger hausen oder eine böse Elite sich mit Kinderblut zu verjüngen sucht, viral verbreitet werden.

Liessmann: Da bin ich bei John Stuart Mill, dem britischen Philosophen des 19. Jahrhunderts, der die freie Rede für das höchste Gut hielt. Die freie Rede darf nicht eingeschränkt werden. Ist sie nur dumm, kann man sich darauf verlassen, dass sie sich selbst entlarven wird. Und in allen anderen Fällen könnte es das berühmte Körnchen Wahrheit geben. Es gibt bei Impfskeptikern und Maßnahmenkritikern auch Argumente, die man ernst nehmen und diskutieren muss. Abgesehen davon: Worte können keinen Schaden anrichten. Dass der Staat kein Demonstrationsverbot erteilt, was angesichts der epidemiologischen Bedingungen durchaus argumentierbar wäre, ist für mich ein Zeichen einer funktionierenden Demokratie. Denn die, die jetzt lautstark eine Impfdiktatur beschwören, würden in einem wirklich totalitären System sofort zum Schweigen gebracht werden. Das ist doch immer der erste Schritt im Totalitarismus: die freie Rede abzuschaffen.

profil: Sie waren auch lange vor Corona immer ein leidenschaftlicher Warner vor einer Bildungskrise, die uns laut Experten nach Jahren im Ausnahmezustand nun wieder verstärkt drohen wird.

Liessmann: Tatsächlich müssten jetzt alle glücklich sein, Lehrer wie Schüler, denn es ist das zwangsweise eingetreten, was die digitale Fraktion seit Jahren als ultimative pädagogische Reform vehement einfordert: den sogenannten „Flipped Classroom“, bei dem die Schüler hauptsächlich zu Hause digital recherchieren und arbeiten und nur offene Fragen im direkten Kontakt mit den Lehrern in wenigen Stunden klären. Interessanterweise hat sich genau dieses Konzept in der Pandemie für viele, vor allem sozial schwache Kinder als ziemliche Katastrophe erwiesen. Nur sagt das niemand. Andererseits: Die realen Auswirkungen für Kinder und Jugendliche werden vielleicht auch dramatisiert: Die Digital Natives sind auch vor Corona in sozialer Isolation tage- und nächtelang am Smartphone und vor dem Computer gehangen.