Lockdown wie im März: Die neuen Maßnahmen im Detail

Die dramatische Situation in den Spitälern wegen der Corona-Pandemie hat Österreich in einen zweiten harten Lockdown geführt, der bis einschließlich 6. Dezember gelten soll. "Jeder Kontakt ist einer zuviel. Daher die dringende Bitte: Treffen Sie niemanden," so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Ab Dienstag schließt der Handel, mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Auch Friseure und andere persönliche Dienstleister müssen schließen. Zudem gelten die Ausgangsbeschränkungen nun rund um die Uhr. Das Haus soll nur unter den bereits im März geltenden vier Ausnahmefällen verlassen werden, nämlich um Sport zu treiben, Arbeiten zu gehen, notwendige Grundbedürfnisse des täglichen Lebens zu stillen oder anderen Menschen zu helfen. Vor allem Sport empfahl Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) explizit: "Bleiben sie in Bewegung." Spazieren oder Laufen helfe, die Spannung abzubauen.

Nach den Oberstufen stellen ab Dienstag auch die restlichen Schulen auf Distance Learning um, Kindergärten sollen im Notbetrieb geöffnet bleiben. An den Schulen soll es Betreuung sowie pädagogische Unterstützung in Kleingruppen geben. Der Präsenzunterricht für alle Schulen soll dann am 7. Dezember wieder aufgenommen werden. Am Montag steht noch ein normaler Schultag auf dem Programm. An diesem Tag sollen die Schüler mit Lern- und Arbeitspaketen für die kommenden drei Wochen versorgt werden. Außerdem wird erhoben, wer voraussichtlich Betreuung und pädagogische Unterstützung am Standort nutzen will.