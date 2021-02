"Lust, Leidenschaft und Liebe": Über die Kampagne der SPÖ-NÖ

profil:Haben Sie nach der Causa Silberstein gezögert, eine SPÖ-Kampagne zu übernehmen? Wagner:Wir haben nicht gezögert, sondern uns eher gefragt, ob wir in so kurzer Zeit die Person so bekannt machen können. Ich denke, das ist uns gelungen. Es gab ein Thema in diesem Wahlkampf und das war unsere Kampagne. Viele haben wohl damit gerechnet, dass die SPÖ nach der Nationalratswahl ganz ruhig wird, aber genau das haben wir nicht gemacht.