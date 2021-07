Macht-Probe: Die Grünen in der Regierung

Nach einem halben Jahr in der Regierung ist ein Teil der Grünen schwer enttäuscht, weil ihre Partei sich bei Menschenrechts- und Sozialthemen nicht durchsetzen kann. Die Coronakrise hat viel Konfliktpotenzial zugedeckt. In Zukunft dürfte das Koalitionsklima etwas rauer werden, denn die Grünen gewinnen an Selbstbewusstsein.

von Eva Linsinger, Christa Zöchling