Matura-Reform: Reif für die Zentralprüfung

In Englisch musste ein Text über einen UN-Bericht, wonach Finnland „the world’s happiest country“ sei, analysiert werden. In einem Mathematik-Beispiel war das Mischverhältnis von Schwarzen Johannisbeeren und Kiwis in einem Smoothie zu berechnen. In Deutsch lautete die Aufgabe, einen Artikel aus der „Wiener Zeitung“ zu analysieren – Titel: „Die Oma, der Mythos“. In Latein gab es eine Stelle von Augustinus über den Frieden zu übersetzen, in Altgriechisch einen Text zu Orestes’ Mord an Klytaimnestra und Aigisthos.

Seit drei Wochen läuft die Matura, genauer: die „standardisierte kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung“. Der schriftliche Teil begann am 2. Mai mit den Fächern Latein und Altgriechisch und endete am 11. Mai mit Italienisch. Die mündlichen Prüfungen laufen vom 31. Mai bis zum 1. Juni. Insgesamt treten österreichweit rund 40.000 Kandidatinnen und Kandidaten an.