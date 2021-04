Mehr Betten, mehr Tote: Abgeordneter blamiert sich mit Corona-Sager

Der Forderung nach mehr Intensivbetten, die auch in der heutigen Sitzung des Nationalrats Thema war, kann ÖVP-Nationalratsabgeordneter Laurenz Pöttinger nichts abgewinnen, denn das führe laut ihm zu mehr Toten. Ja, das klingt und ist auch unlogisch. Pöttinger behauptete dennoch in seiner Rede: "Sie wissen genau, dass ungefähr ein Drittel all jener, die auf der Intensiv liegen, diese Krankheit nicht überleben. Das heißt, ihre Aufstockung wäre in Wirklichkeit eine wesentliche Erhöhung der Toten in diesem Land". Die Reaktionen der anderen Abgeordneten darauf sehen Sie in diesem Video: