„Mein Hirn wurde zur Nudelsuppe”

Das neue Buch der chilenischen Schriftstellerin, entstanden im Lockdown-Jahr 2020, ist eine Mischung aus Memoiren und feministischem Manifest.

Die Vernudelsuppung des Hirns werden viele berufstätige und nicht nur doppelt, sondern x-fach belastete Frauen nach einem Jahr in „Coronistan” in gebotener Lautstärke zu beklagen haben. Die Studien zu den Auswirkungen dieses verheerenden Jahres auf die Frauen stapeln sich inzwischen. Alle sind sich einig, dass Frauen die großen Verlierer der Pandemie sind. Am härtesten peitscht es die Alleinerzieherinnen durch die Krise.

Aber auch 86 Prozent aller Frauen in Partnerschaften erklären, dass der Löwenanteil der Belastungen durch die Kinderbetreuung von ihnen getragen wird. Wobei Väter sich im Homeoffice auch gerne als laute Helden inszenieren. „Was mich diese bewussten Väter nicht nerven”, erzählt eine Leiterin eines großen Medienunternehmens, die selbst Mutter ist:„Bei jeder Zoom-Konferenz jagen ihre Kinder unsanktioniert lauthals durchs Bild, damit alle sehen, wie hautnah diese Poser-Papis bei der Betreuung dabei sind. Solche Szenen siehst du bei kaum einer Frau.”

„Grüß Gott, Backlash!” ist der Titel einer prominent besetzten profil-Diskussionsveranstaltung, bei der Sie heute noch Ihre Fragen zu allem, was Sie nervt, ärgert, ängstigt oder wo Sie auf verschiedene Lösungsangebote (Details siehe unten) hoffen, stellen können. Die Diskursfreude ist ganz bei mir, denn ich darf auf dem Podium eine spannende Truppe begrüßen, die sich unter anderem mit folgenden Themen beschäftigt: Wie die Pandemie den Feminismus auf die Schnauze hat fallen lassen. Warum Lockdown, Fern-Unterricht und Home-Office Genderrollen retraditionalisieren. Und wie wir da je wieder raus kommen können.