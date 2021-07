In diesen Jahren hat Mirsad O. begonnen, sich in der radikalen Wiener Szene als "Vordenker des dschihadistischen Salafismus“, so der Gutachter des Staatsanwalts, der Islam- und Terrorexperte Guido Steinberg, einen gewissen Ruf zu erwerben. Er ist nun häufig in einer Wiener Moschee anzutreffen, in der auch ein Landsmann von ihm, den er aus seinen saudi-arabischen Lehrjahren kennt, das Sagen hat. Selbst diesem Imam, für den schnell einer ein "Kuffar“, ein Ungläubiger ist, sind Mirsad O.s theologische Ansichten zu radikal. Mirsad O. weicht in die Moschee in der Venediger Au im 2. Wiener Gemeindebezirk aus. Er wird dort eine Art Stammprediger, gemeinsam mit dem Imam Adem D.. Ihrer beider Predigten werden im Internet auf Bosnisch verbreitet. Mirsad O. zieht seine Kreise. Er hat Kontakt zu Bilal B., einem ehemaligen Mudschaheddin aus dem Bosnienkrieg, der derzeit in Bosnien eine Haftstrafe wegen Terror-Rekrutierung verbüßt. Noch immer ist Mirsad O. Religionslehrer an einer islamischen Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht. Im Schuljahr 2011/12 wird sie geschlossen. Mirsad O. gilt fortan als karenziert. Er predigt jetzt mehr als jemals zuvor, unter anderem in einer Moschee im 8. Wiener Gemeindebezirk, in der auch der junge Mohamed Mahmoud, der vergangenes Jahr in Syrien vor laufender Kamera Menschen erschoss und diese Videos ins Netz stellte, anzutreffen ist. Bald erscheinen Mirsad O.s Predigten unter dem von Mahmoud gegründeten, schon bald verbotenen Label "Millatu Ibrahim“. Mirsad O. und Mahmoud hatten übrigens bis zuletzt miteinander Kontakt. Mahmoud hatte ihn laufend aus Syrien angerufen, ihm berichtet, was so vor sich gehe, und ihn aufgefordert, ins Kalifat zu ziehen.