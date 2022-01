Mode: Der afrikanische Traum der Adama Paris

Von Gabriel Proedl

Die Königin wird erwartet: Eine Kräuterverkäuferin nimmt ihre Schüssel vom Kopf, die Nachbarin hält ihre Kinder am Schoß, ihr Mann hat gerade sein Gebet beendet und drückt den Gebetsteppich zwischen den Knien. Auch der Mann, den hier alle nur den „Verrückten“ nennen, ist gekommen, hebt seinen Finger und ruft: „Adama!“ Ein Chauffeur hat sie hierher gebracht, an die Rue Corniche in einem Armenviertel von Dakar, Senegal. Es ist die Heimatstadt der Designerin Adama Ndiaye, 46. Die internationale Modeszene kennt sie als Adama Paris, in Dakar nennt man sie beim Adelstitel: „Königin der Mode“.



Zum ersten Mal seit Langem ist sie wieder aus der französischen Hauptstadt zu Besuch. In Paris ist die Diplomatentochter aufgewachsen, dort hat sie das Schneiderhandwerk gelernt, ihr eigenes Label gegründet und internationalen Ruhm erlangt. Und dabei immer den Kontakt nach Dakar gehalten. Zehn Tage will sie bleiben in der Küstenstadt, die auch dank ihr zum Zentrum der westafrikanischen Modeszene wurde.



Adama Paris steigt aus: „Mes sœurs, mes frères, meine Schwestern, meine Brüder, es ist so schön, wieder hier zu sein.“ An der Rue Corniche, ganz im Westen der Stadt, hat sie eine Boutique. Das Portal ist aus buntem Wellblech, in den Schaufenstern sind Kleider ihrer Kollektion ausgestellt. Hinter einer vierspurigen Straße liegt der muslimische Friedhof, dahinter das Meer. Wenige Hundert Meter sind es zum westlichsten Punkt des Kontinents. Senegal, eine ehemalige französische Kolonie und seit 1960 unabhängig, grenzt im Norden an Wüste, im Süden an Regenwälder und im Westen an den Atlantik. Rund 17 Millionen Menschen leben hier, heute eine der stabilsten Demokratien auf dem afrikanischen Kontinent.



Adama Paris betritt den Laden, ihre Mitarbeiterin Fatou hat zuvor lange Staub gefegt. Es riecht nach Abgasen und Jean Paul Gaultiers Parfum „So Scandal“. Als sie vor 16 Jahren die Boutique eröffnete, führte durch das Viertel nicht einmal eine Straße, mittlerweile haben sich Fotografinnen und Designer in der Nähe angesiedelt. Das größte Geschenk an ihr Land ist aber die „Dakar Fashion Week“, die sie vor knapp 20 Jahren zum ersten Mal veranstaltete. Es war die erste Fashion Week am gesamten afrikanischen Kontinent. Jetzt ist Dakar die Hauptstadt der Mode.