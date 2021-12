Modedesigner Rumpf: „Wien ist das kleine Paris“

profil: In den letzten Jahren war Streetstyle auch in der High Fashion sehr präsent. T-Shirts und Kapuzensweater mit Markenlogo zu irrwitzigen Preisen fanden rasanten Absatz.

Rumpf: Ich finde lustig, wie sich gerade alles vermischt. Dass zum Beispiel Streetwear-Labels zusammen mit Marken wie Dior in einem Shop hängen. Aber manchmal ist es schon frustrierend, wenn man wirklich viel Zeit in aufwendige Schnitte steckt, und dann gibt es T-Shirts, die sich viel besser verkaufen. Weil es gerade hip ist. Mein Ansatz ist: Wie kann ich eine Kollektion so schön machen, dass sogar Leute, die diese Ästhetik momentan nicht verstehen, sie kaufen wollen.



profil: Sie meinten einmal, Mode müsse nicht cool sein. Wie ist das zu verstehen?

Rumpf: Ich mochte schon immer die Außenseiter. Über die man gesagt hat, die sehen schräg aus. Leute, die cool sind, kaufen ja ohnehin nur Sachen, die schon cool sind. Das ist langweilig und nicht sonderlich kreativ.



profil: Wie entsteht eine Kollektion?

Rumpf: Ich versuche, Geschichten zu erzählen, es ist eine Art Film, der in meinem Kopf entsteht. Bei der letzten Kollektion ging es um die katholische Kirche, wie Homosexualität behandelt und dargestellt wird. Das hat mich extrem wütend gemacht. Im Lauf der Arbeit hat sich dann aber der Fokus verändert. Am Ende ging es darum, wie man ein Trauma verarbeitet. Wie man mit Ablehnung und Ausgrenzung umgeht. Es sind Geschichten, die sozial wichtig sind, die viel über unsere Gesellschaft erzählen.



profil: Wie stellt man das in der Mode dar?

Rumpf: Mir ist wichtig, dass Menschen meine Sachen schnell und einfach verstehen. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn Konzepte für Modekollektionen unglaublich kompliziert sind. Und am Ende siehst du ein simples Hemd. Ich bin auch altmodisch, was Qualität betrifft. Die muss einfach passen.



profil: Es wurde viel über Ihr sanftes Männerbild geschrieben. Woher kommt das?

Rumpf: Ich denke gar nicht so viel darüber nach, ich lebe einfach so. Mich hat der Wiener Club "Rhinoplasty" sehr geprägt, das sind Partys, auf denen man sich verkleidet, aberwitzige Drag-Outfits bastelt. Ich bin ein Mensch, der sich gerne herausputzt, wenn er ausgeht.