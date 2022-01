Rapperin Badmómzjay: Ein Zimmer für mich allein

Der 19-jährigen Rapperin Jordan Napieray alias Badmómzjay aus Brandenburg an der Havel ist dieses Kunstwerk mit dem Streaming-Hit „Ohne Dich“ (mit Kasimir1441) und ihrem Debütalbum „Badmómz“ gelungen: „In jeder Scheiß-Platinum-Platte stecken fast einhundert Panikattacken“, rappt sie in dem Song „Sterne unterm Dach“ zwischen minimalistisch-harten Beats, und mit ihren Songtexten geht sie ans Eingemachte; sie rappt über Selbstermächtigung, ihre Bisexualität und die Sternzeichenkunde, legt sich mit ihren männlichen Kollegen an, nur um auch sich selbst in misogynen Deutschrap-Themen zu verlieren („Ich will keine Ladys, Baby, ich will Hoes“ heißt es im Song „Golden Dolls“).