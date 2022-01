Au revoir, Hipster - und Danke für das gute Essen!

Wein oder Die Wiederentdeckung der Natur

Im Jahr 2004 sorgte ein Film namens "Mondovino" für weltweites Aufsehen. Thema der Dokumentation war die internationale Vereinheitlichung des Geschmacks von Wein durch den Einsatz moderner Technologie bei der Erzeugung, vor allem aber auch durch die Bewertungsmethoden des damals als allmächtig geltenden amerikanischen Weinkritikers Robert Parker. Ihn beschuldigte man, der Welt seinen Geschmack aufzuzwingen, indem er in seinem Punktesystem nur jene Weine mit Höchstnoten bedachte, die seinen eigenen, sehr subjektiven Vorstellungen (und jenen des amerikanischen Markts) entsprachen: besonders dichte, holzige, alkohol-und extraktreiche Fruchtbomben ohne Tiefgang, Eleganz, Seele und Terroir, die man, dank besagter Technologie, überall auf der Welt erzeugen konnte.

Was dann ja auch tatsächlich in großem Maßstab gemacht wurde. Heute spricht freilich niemand mehr, so wie damals, von der drohenden "Parkerization" oder von einem "amerikanischen Geschmackskolonialismus".Alternativ arbeitende Winzer finden sich inzwischen in so gut wie allen Weinbaugebieten der Welt. Sie setzen auf biologischen Anbau, althergebrachte Kellertechniken und generell auf geringstmögliches Eingreifen, stellen die aromatische Experimentierlust ihrer Kundschaft teils auch etwas forciert auf die Probe-und sind in der instagrambasierten Hipsterkultur zu regelrechten Popstars geworden.