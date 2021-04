Pyjamaparty! Mode nach Corona

"Fluide" sei er gekleidet, erklärte der Finanzvorstand von Hugo Boss, Yves Müller, kürzlich bei einer Pressekonferenz, auf die Frage, wie er es privat halte: Er kombiniere einen Pullover mit Sakko und sogenannten "drawstring-pants", so die etwas verfeinerte Variante der sattsam bekannten Jogginghose. Dieses früher oftmals verpönte Kleidungsstück baumelte in jedem Fall im vergangenen Jahr am häufigsten auf unser aller Wäscheständer, und man darf erleichtert sein, dass der Jogginghosen-Hasser Karl Lagerfeld den Triumphzug des Signature-Pieces einer aus den Angeln geratenen Gesellschaft nicht mehr miterleben musste.



Diese Aussage von einem Unternehmenschef zu hören, dessen Haupteinnahmequelle Herrenanzüge sind, verwunderte dann doch. Der Umsatz bei "formal wear", also Anzügen, Hemden und Mänteln, sei von 35 auf 25 Prozent gefallen, viele der rund 1000 Handelspartner (Boss betreibt in Deutschland nur 30 Shops) stünden mit dem Rücken zur Wand und werden die Lockdowns möglicherweise nicht überleben.



Deprimierende Meldungen dieser Art sind vor allem aus dem Mittelbau der Luxusbranche zu hören: Diane von Fürstenberg, die mit ihrem Wickelkleid in den 1990er-Jahren ein weltweites Revival erlebte, schloss, bis auf den New Yorker Flagship-Store, in den USA alle Boutiquen; den Anfang vom Ende hatte sie mit dem ewigen "Lockdown" ihrer Londoner Boutique gesetzt. In Zukunft wolle sich das Unternehmen DVF, so ließ man verlauten, auf China und den Online-Handel konzentrieren. US-Klassiker wie Ralph Lauren, Brooks Brothers, die amerikanischen Traditionskaufhäuser Neiman Marcus oder Barney's, die deutsche Modefirma Escada, aber auch mittelpreisige Allerweltsmarken wie Esprit oder Billiganbieter wie Pimkie oder Adler: Die Beispielkette in der Textilbranche von jenen Unternehmen, die schwer angeschlagen sind, sich im Schutzschirm-Modus befinden, mit Massenentlassungen reagieren mussten oder schon pleitegingen, ist schier endlos. Auch der Fast-Fashion-Riese H&M plant, weltweit 250 Filialen zu schließen.

Die Pandemie, diesbezüglich scheinen sich die Analysten, Fachjournalisten und Unternehmensberater einig, wirkte jedoch nur als Brandbeschleuniger für ein ohnehin kränkelndes System, das sich in rasender Geschwindigkeit drehte, im Überfluss produzierte und sich durch die Abfolge viel zu vieler Kollektionen, die viel zu schnell im Sale landeten, sich in Selbstzerstörung übte. In einem ihrer "Vogue"-Blogs, lange vor dem Pandemie-Kollaps, empörte sich "die Tolle", wie die wohl weltweit bekannteste Modejournalistin Suzy Menkes wegen ihrer schrulligen Schaumrollen-Frisur genannt wird, über das System High Fashion, das mit diesem Tempo seine größten Talente verschlingt: "Im Jänner ist Haute Couture, März gehört Ready-to-wear, im Mai ist Cruise angesagt, im Juli Couture, im September kommt wieder Prêt-à-porter dran und dann schon wieder Cruise - wie soll ein kreativer Geist in diesem Höllenfahrplan noch einen klaren schöpferischen Gedanken fassen?" Wie sehr dieser Höllenfahrplan Designer kaputtmachen kann, zeigt die Netflix-Dokumentation "Alexander McQueen" über das britische Genie, das 2010 Selbstmord begangen hat.



Eines der meistbeachteten Model-Debüts war der Auftritt von Ella Emhoff, der 21-jährigen Stieftochter von Kamala Harris, auf der vergangenen New Yorker Fashion Week. Tatsächlich wirkte die Strickwaren-Designerin bei ihrem gestreamten Show-Gang für Proenza Schouler wie eine traurige Gendertheorie-Studentin vom Berkley-Campus der 1970er-Jahre. Abgesehen von ihrem Promibonus personifizierte sie mit ihrer Minipli-Kurzhaarfrisur und den goldenen Nerd-Brillen, zumindest vom Styling her, das perfekte Abbild für den gegenwärtigen Zustand der Mode: erschöpft und ziemlich frustriert.



Wie auch bei der Finanzkrise 2008 sind am Gipfel der Luxusbranche die wenigsten Erschütterungen zu verzeichnen. Vor zehn Jahren lag der Aktienkurs der Louis-Vuitton-Mutter LVMH noch bei 99,23 Euro. Heute steht die Aktie bei 566 Euro, Tendenz steigend. Und tatsächlich konnte man auch nach dem Ende des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr bereits eine lange Schlange von Menschen vor der Wiener Louis-Vuitton-Boutique in der Tuchlauben stehen sehen. Die erste Schockwelle der Pandemie, die durch das Wegbrechen des chinesischen Marktes (der inzwischen 50 Prozent des weltweiten Luxuskonsums ausmacht) bei Chanel, LVMH (u. a. Dior, Fendi) und dem Kering-Konzern (u. a. Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta) Sorgenfalten aufkommen ließ, ist bald verebbt. "Wir befinden uns in einem Zustand äußerster Wachsamkeit", so LVMH-Chef Bernard Arnault in gebotener Diplomatie, er kann sich allerdings schon wieder entspannen: Die Konsumlibido neureicher Chinesen ist wieder erblüht. Allerdings jettet man jetzt nicht mehr für drei Tage nach Paris, sondern kauft notgedrungen vor Ort und in Hongkong in den Marken-Filialen und nimmt für das befriedigende Erlebnis zollbedingt auch die 40 Prozent mehr für den Preis einer LV-Weekender oder einer Fendi-Baguette-Tasche in Kauf.