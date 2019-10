profil-Morgenpost: Zeitverschiebung

Guten Morgen!

Sebastian Hofer © Alexandra Unger

Gestern ist, wie Ihnen bestimmt schon aufgefallen ist, eine neue Zeit angebrochen. Heinz Christian Strache darf jetzt eine Stunde später aufstehen. Auch sonst ändert sich für den Beamtenminister a.D. im Moment ganz schön viel. Beruflich sieht sich der Mann von Philippa Strache zukünftig nämlich im beratenden Bereich, was natürlich alle möglichen Pointen aufwirft, die wir an dieser Stelle aber gern Ihrer Fantasie überlassen.

Apropos Zukunft: In unserer dieswöchigen Covergeschichte spricht die „Seawatch“-Kapitänin und Umweltschutzaktivistin Carola Rackete ausführlich über ihre Tätigkeit als Seenotretterin und Role Model. Rasenden Optimismus verströmt die 31-Jährige bei der Gelegenheit nicht. Die Grundsatzfrage, ob sie denn glücklich sei, verneint sie rundheraus: „Ich sehe ja, was um mich herum passiert, und ich weiß, was noch passieren wird.“

Pamela Rendi-Wagner hätte es nicht besser formulieren können.

Wir wünschen Ihnen, trotz allem, einen ausgeschlafenen Montag!

Sebastian Hofer