profil-Morgenpost: Tage wie diese

Guten Morgen!

Sebastian Hofer © Alexandra Unger

Wie Sie bestimmt wissen, feiern wir (beziehungsweise alle, denen derzeit zum Feiern zumute ist) morgen den Tag des Österreichischen Sekts und übermorgen den Internationalen Tag des Talkshowmoderators . Wer sich letzteren ausgedacht hat, ließ sich auf die Schnelle leider nicht eruieren, ganz sicher aber, weil von ihr selber, wissen wir, dass Barbara Karlich das sehr lustig findet. Die ORF-Talkshowmeisterin feiert nämlich ausgerechnet an diesem Tag, also am Mittwoch, ihr 20-jähriges Showjubiläum mit einer großen ORF-Hauptabendsendung – Anlass genug für eine Begegnung auf höchstem Niveau (konkret auf 260 Meter Seehöhe, im ORF-Zentrum am Küniglberg).

Tag des profil ist übrigens, aber das wissen Sie natürlich längst, einmal in der Woche, und zwar entweder Sonntag (für Abonnenten) oder Montag (für Trafikfans), also heute (dies ist ein Wink mit dem Zaunpfahl). Online und in ihrer Mailbox finden Sie uns natürlich wesentlich öfter, und zwar allerspätestens morgen, 7 Uhr früh. Es wird uns ein Festtag sein!

Sebastian Hofer