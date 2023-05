Nach dem letzten Gefecht: Die irre Geschichte der KPÖ

Die KPÖ-Granden – Ernst Fischer, Johann Koplenig, Friedl Fürnberg – saßen im Moskauer Nomenklatura-Hotel Lux und redeten Stalins Regime schön – auch aus Angst vor der eigenen Verhaftung. Als sich dieser in Schauprozessen der Mitkämpfer aus der Oktoberrevolution entledigte, verteidigten sie sogar das: "Scheußliche Machenschaften" hätten die Prozesse aufgedeckt, heißt es in einem 1937 von Koplenig verfassten Flugblatt, "dieser Abschaum sank von Stufe zu Stufe auf die Bahn des offenen Verrats am Werke Lenins und Stalins".

Viele KP-Aktivisten waren nach Moskau geflohen, für nicht wenige eine fatale Entscheidung. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939 lieferte die Sowjetunion zahlreiche deutsche und österreichische Kommunisten der Gestapo aus, darunter KPÖ-Mitbegründer Franz Koritschoner. Sie alle wurden ermordet. Hunderte andere in die Sowjetunion emigrierte Österreicher verschwanden unter absurden Spionage-Vorwürfen in Stalins Lagern.

Ihr Vater Leopold Spira, Jahrgang 1913, war schon in der Ersten Republik Anhänger der winzigen KPÖ gewesen, er agierte in den 1930er-Jahren im Untergrund gegen die Austrofaschisten und kämpfte auf den Schlachtfeldern des spanischen Bürgerkriegs gegen Franco. 1938 verließ die jüdische Familie Spira Österreich und flüchtete nach Großbritannien. 1942 wurde dort Tochter Elisabeth geboren.

In Salzburg erreichte die KPÖ nun 11,7 Prozent. Ihr bis dahin bestes Ergebnis bei Landtagswahlen waren 8,3 Prozent – in Wien 1954. Vielleicht hätte sogar die 2019 verstorbene Elisabeth "Toni" Spira den jungen Kay-Michael Dankl gewählt, der mit seiner Truppe von den Grünen absprang, um der uralten Tante KPÖ neues Leben einzuhauchen.

An jenem Märztag 1953, an dem die Welt vom Tod Josef Stalins erfuhr, fiel Elisabeth Spiras Großmutter vor Schreck von der Leiter und brach sich ein Bein. Ihrer gleichgültigen Enkelin warf sie vor: „Du wirst nie eine richtige Kommunistin.“ Die Oma hatte recht.

Selbst Menschen, die Stalins Opfer geworden waren, überboten einander in Hymnen auf den Despoten. Von den Schauprozessen gegen KP-Politiker in Prag und Budapest berichtete Anfang der 1950er-Jahre der Journalist Fritz Kunert für das KPÖ-Organ "Volksstimme". Er war selbst jahrelang in Stalins Gulag gesessen.

Die im Land verbliebenen Kommunisten hatten in der NS-Zeit heldenhaften Widerstand geleistet, etwa 2000 waren dabei ums Leben gekommen. Umso enttäuschender verliefen für sie im Dezember 1945 die Nationalratswahlen: 5,4 Prozent – angesichts der großen Opfer man hatte sich mehr erwartet. In Frankreich waren die Kommunisten im selben Jahr mit 26 Prozent stärkste Partei geworden, in Italien hatten sie immerhin 19 Prozent erreicht.

Die KPÖ machte jede Wendung der sowjetischen Politik mit. Hatte sie etwa nach 1945 Titos jugoslawische Volksrepublik in höchsten Tönen gelobt, schlug die Zuneigung 1948 nach Stalins Bruch mit Tito in blanken Hass um.

KPÖ auf Stalin-Linie

Leopold Spira wurde nach der Rückkehr nach Wien einer der wichtigen Partei-Intellektuellen und Mitarbeiter der Theorie-Zeitschrift "Weg und Ziel". Am Tag als Stalin starb und Elisabeths Oma schockiert von der Leiter fiel, erschien das KPÖ-Organ „Volksstimme“ mit der Schlagzeile: "Der größte aller Menschen ist tot."

Verbrechen negiert

Schwierig wurde die Lage im Februar 1956, als der neue Chef der KPdSU Nikita Chruschtschow in einer Geheimrede am 20. Parteitag die Verbrechen Stalins enthüllte. Vier Monate später wurde der Text via CIA in der New York Times veröffentlicht. Selbst eine Parteitags-Anekdote sickerte durch: Nach der Rede reichte man Chruschtschow am Podium einen Zettel, auf dem die Frage stand: "Was tatest du, als Stalin diese Verbrechen beging?" Chruschtschow las die Frage laut vor und sagte: "Ich bitte den Fragesteller aufzustehen." Niemand rührte sich. "Das", sagte Chruschtschow, "ist genau das, was ich getan habe, während Stalin an der Macht war."

Die KPÖ reagierte erwartungsgemäß: Die Rede wurde einfach als Fälschung denunziert und schubladisiert.

Die nächste Peinlichkeit folgte im November 1956 mit der Reaktion auf die Niederschlagung des Aufstands in Ungarn: Die KPÖ verteidigte die Rote Armee und bekräftigte "das Bekenntnis zu den Grundsätzen des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus". Ein Drittel der Parteimitglieder sprang daraufhin ab, 1959 verpasste die KPÖ das Grundmandat und ist seither nicht mehr im Nationalrat vertreten.

Kritische Töne

Erst 1965 wurden Konsequenzen aus dem Niedergang gezogen: Der 38jährige Steirer Franz Muhri übernahm von dem aus Altersgründen ausscheidenden Johann Koplenig den Parteivorsitz und ließ in seiner Parteitagsrede neue Töne anklingen: Die Krise der KPÖ hänge auch "mit den Fehlern der Stalin-Zeit zusammen, die in der Sowjetunion und in anderen sozialistischen Ländern gemacht wurden". Leopold Spira saß jetzt im Zentralkomitee.

Der neue Kurs schien nach der Invasion der Warschauer Truppen gegen die reformkommunistische Tschechoslowakei im August 1968 zu halten: Muhri selbst bezeichnete die Invasion in einer ersten Stellungnahme als "Schaden für die gesamte kommunistische Bewegung", im Zentralkomitee stimmten 42 Mitglieder für und nur sechs gegen die Verurteilung der Invasion.

In einigen Bundesländern sah man das nicht so, etwa in der Steiermark. Landesobmann Franz Leitner erklärte: "Reaktionäre Kräfte in einem sozialistischen Land müssen bestraft werden." Ähnlich sah das die Salzburger KPÖ, in deren Sekretariat zu dieser Zeit noch ein Stalin-Bild hing, wie Leopold Spira später in seinen Memoiren berichtete.