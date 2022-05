Nach Köstinger tritt auch Wirtschaftsministerin Schramböck zurück

Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag muss die Volkspartei gleich zwei Ministerposten besetzen. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montagvormittag in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt erklärt. Sie dürfte in die Privatwirtschaft wechseln.

Am Nachmittag der nächste Rücktritt: Auch Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck hat am Montagnachmittag per Video-Botschaft ihren Rücktritt erklärt. "Nach fast fünf Jahren in der Politik lege ich mein Amt als Wirtschafts- und Digitalministerin zurück", sagte Schramböck auf ihren Kanälen in den diversen sozialen Medien, zählte noch einmal ihre durchgesetzten Vorhaben auf und resümierte: "Ich habe diesen Schritt nie bereut." Österreich sei ein solider Wirtschaftsstandort, so Schramböck, die sich auch bei Regierungskollegen, Sozialpartnern und Landeshauptleuten bedankte und meinte: "Es war mir eine Ehre für Österreich zu arbeiten und ich danke für das Vertrauen."