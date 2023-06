Nach Mobbing-Vorwürfen: Maria Happel tritt zurück

Nun ist es also doch passiert. Nach zähem Ringen eines Großteils der am Max-Reinhardt-Seminar Studierenden, die sich – frustriert von der Institutsleitung – seit Wochen um einen Reformprozess am Haus bemühen, hat Seminar-Chefin Maria Happel nun das getan, was in einem offenen Brief so dringend gefordert wurde: Sie trat zurück.