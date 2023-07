Nach Wirbel um Dreharbeiten: Karl Mahrer veröffentlicht neues Video

Laut war die Kritik, als Karl Mahrer vorvergangene Woche von einem Grünen Bezirksrat dabei ertappt wurde, wie er sich vor einem mutmaßlich Obdachlosen filmen ließ. Heute veröffentlichte Karl Mahrer das Video, dessen Produktion bereits hohe Wellen schlug. Die Szene, die der Grüne Bezirksrat Silvio Heinze in seinem Twitter-Posting beschrieb, findet sich im Video nicht - Mahrer moderiert das Video allerdings vor einem Rettungswagen mit Blaulicht im Hintergrund.

Typisch für Mahrers Videos - der ÖVP-Wien-Chef veröffentlicht regelmäßig Reportagen von „Unsicherheitszonen“ - wurden auch in diesem besorgte Bürger über die Zustände in ihrem Bezirk befragt. „Man fühlt sich einfach unsicher“, so eine Dame auf der Mariahilferstraße. Dramatische Filmmusik im Hintergrund, Zwischenschnitte mit unkenntlich gemachten, schlafenden Menschen vor Hauseingängen, überfüllte Mülleimer. Das letzte Bild des Videos: Die Worte „Hinschauen statt wegschauen“ vor weißem Hintergrund.

Ein Slogan, den man seit März 2023 von Karl Mahrer Videos kennt - und vom neunerhaus, einer Wiener Sozialorganisation, die Odachlosen und armutsgefährdeten Menschen Wohnräume zur Verfügung stellt, sie betreut und sozialarbeiterisch berät. „Hinschauen statt wegschauen - Wie eine Gesellschaft ohne Wohnungslosigkeit möglich ist“, lautet auch der Titel des im August 2022 erschienenen Buches der Neunerhaus-Geschäftsführerin Elisabeth Hammer. Von Seiten des Neunerhaus glaubt man nicht, dass der Slogan vom Buchtitel abgeschaut wurde. Inhaltlich wollte man sich jedenfalls nicht zu dem Video äußern.