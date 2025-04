Nationalratspräsident Rosenkranz: Aufstand der Abgeordneten

Dass die Regelung zu seiner Absetzung rechtliche Komplikationen auslösen wird, erfüllt ihn mit gar nicht so klammheimlichem Amüsement. Der nächste Vorsitzende – der Zweite Präsident Peter Haubner – steht zwar formal an der Spitze des Nationalfonds, die dienstrechtliche und budgetäre Kompetenz liegt aber weiterhin bei Rosenkranz als Nationalratspräsident. Benötigt Haubner Personal oder Geld für den Fonds, muss er höflich bei Rosenkranz anfragen.

Walter Rosenkranz ist promovierter Jurist und von peniblem Charakter. So viel hält er auf Formulierungskunst und seine juristische Präzision, dass es schon an Hoffart grenzt.

Seinen mittlerweile zurückgetretenen Bürochef nahm er gegen Vorwürfe, in Kontakt mit dem Umfeld einer deutschen Neonazi-Gruppe gestanden zu sein, demonstrativ in Schutz.

Wer sich für einen flotten Formulierer hält, läuft Gefahr, Plumpes für geistreich zu halten. So bezeichnet Rosenkranz die Erwin-Wurm-Skulpturen vor der Säulenhalle des Parlaments als „Würmer“. Wolfgang Sobotka hatte sie kurz vor Ende seiner Amtszeit angeschafft, ein „Überraschungsgeschenk“, sagt Rosenkranz, der die Skulpturen nun loswerden will. Allerdings ist es für die öffentliche Hand rechtlich leichter, Eigentum zu erwerben als dieses wieder zu veräußern. Ausgerechnet Rosenkranz stößt hier an juristische Grenzen.

Die Ehre ist für Rosenkranz ein hohes Gut. „Freiheit-Ehre-Vaterland“ lautet der Wahlspruch seiner Burschenschaft Libertas. Als Aktiver absolvierte er acht Mensuren. Nur ein kleiner Ritzer auf der linken Wange zeugt davon. Ehre bedeute „Reputation“, sei aber nichts, was man heutzutage noch in einem Pistolenduell verteidigen müsste, sagt Rosenkranz.

Schalk und Parteisoldat

Er habe einen Schalk im Nacken, sagt Rosenkranz, aber dahinter stecke immer auch ein Stück Wahrheit. In einem Interview mit der Austria Presse Agentur vor seiner Wahl bezeichnete er sich als „Parteisoldat“. Die APA habe dies korrekt als „ironische“ Bemerkung bezeichnet, sagt er. Doch nach weiteren Zitierungen blieb nur der „Parteisoldat“ übrig. Und ist er einer? Vom Balkon seines Parlamentsbüros schweift Rosenkranz’ Blick beim Termin mit profil über Ringstraße und Volksgarten hinüber zum Kanzleramt. In einer idealen blauen Welt würde dort jetzt Herbert Kickl sitzen. Doch der FPÖ-Obmann verspielte die Verhandlungen, und so bleibt Rosenkranz der einzige Freiheitliche in einem Spitzenamt auf Bundesebene. Rosenkranz hat seine eigene Interpretation der Ereignisse: Die ÖVP habe versucht, Herbert Kickl „an die Kette zu legen und einen Maulkorb zu verpassen“. Aber dieser habe sich mit der Aussicht auf das Kanzleramt nicht locken lassen. Rosenkranz: „Herbert Kickl möchte wirklich das umsetzen, was er versprochen hat. Das Wichtigste in der Politik ist für ihn die Glaubwürdigkeit.“ An seiner Einstellung zum FPÖ-Obmann habe sich daher auch nichts geändert: „Ich bin ein Herbert-Kickl-Fan.“

Wie Kanzler Christian Stocker und Vizekanzler Andreas Babler ist auch Rosenkranz gelernter Kommunalpolitiker aus Niederösterreich. 2008 kam er in den Nationalrat. In der Zeit der ÖVP-FPÖ-Koalition war Rosenkranz FPÖ-Klubobmann. Nach Ibiza und der Rückkehr der FPÖ in die Opposition war für ihn kein Platz mehr an der Fraktionsspitze. Die FPÖ machte ihn zum Volksanwalt, ein ehrenvolles und wohldotiertes Ausgedinge für verdiente Mandatare. Bei der Wahl im Herbst 2024 feierte er ein Comeback auf der Liste der FPÖ.

Schon als Schüler verspürte er eine Leidenschaft für das Parlament. Rosenkranz’ Eltern waren Lehrer, der Vater musste im Zweiten Weltkrieg als 19-Jähriger in die Wehrmacht einrücken, diente im Afrikafeldzug unter Erwin Rommel und überlebte nur mit Glück einen Einsatz in Italien. Krieg und Nationalsozialismus waren daheim kein Thema, sagt Rosenkranz. Als Lehrer engagierte sich der Vater in der Personalvertretung für die ÖVP, und Rosenkranz bekam mit, wie sehr Postenbesetzungen im öffentlichen Bereich von ÖVP und SPÖ abhingen.

Es war für ihn ein Grund, sich der FPÖ zuzuwenden. Ein anderer war ästhetischer Natur: Wenn er als Schüler und Student Parlamentssitzungen verfolgte, beeindruckten ihn die freiheitlichen Abgeordneten: „Das waren Persönlichkeiten, die Krawatte und tadellos sitzende Anzüge trugen. Notare, Anwälte, Ärzte, Freiberufler, die in einwandfreiem Deutsch als kleine Mannschaft den Großparteien die Leviten gelesen haben. Das hat mir imponiert.“ Und so heuerte er bei der Burschenschaft und bei den Freiheitlichen an. Heute ist Rosenkranz einer jener freundlichen Freiheitlichen, die glaubhaft machen wollen, es wäre ein rechtsliberales Leben in der radikalen Verfasstheit der Kickl-FPÖ möglich.

Der Schöngeist

Kultiviertheit ist für Rosenkranz so wichtig wie die Ehre. Neben Jus studierte er klassische Gitarre an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien. In seinem Büro stehen drei Instrumente, darunter eine 200 Jahre alte Biedermeiergitarre.

Reden bei öffentlichen Auftritten beginnt er gern mit kleinen historischen Abhandlungen. Das Rednerpult im Parlament bezeichnet er gelegentlich als „Rostra“. Ihr Schul- und Uni-Latein vergessen kultivierte Juristen nie. In seiner Freizeit widmet er sich neben dem Gitarrenspiel seiner Münzensammlung.

Falls der neue Gender-Leitfaden ohne Binnen-I und Doppelpunkt Wirbel im Parlament auslöst, dürfte das Rosenkranz zumindest nicht unrecht sein. Der regelbewusste Nationalratspräsident wird auf den Rat für deutsche Rechtschreibung verweisen, der die Aufnahme von Gender-Sonderzeichen in das „Amtliche Regelwerk“ nicht empfiehlt.

Auf der Bude seiner Libertas wird ohnehin nicht gegendert, schon gar nicht das „Vaterland“. Rosenkranz: „Wir haben das Begriffspaar der Muttersprache und des Vaterlands. Das geht sich ganz gut aus.“