Karl Nehammers Kanzlerrede: Welser Messe

Beim letzten großen ÖVP-Event, dem Parteitag im Mai 2022 in Graz, fiel Karl Nehammer durch einen vielzitierten Sager auf: „So viele in so einem kleinen Raum heißt auch so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr – schön, dass ihr da seid.“ Zu Nehammers und der Volkspartei Glück ist das Coronavirus kein größeres Problem mehr, auch nicht Freitagnachmittag in der Halle 19 der Welser Messe. Beim Einzug herzt und quetscht der ÖVP-Obmann minutenlang dutzende Parteipromis in den ersten Reihen. Auch die ÖVP-Ältesten wie Josef Pühringer, Waltraud Klasnic und Andreas Khol werden nicht verschont. Vor zwei Jahren wären alle auf Verdacht ins Homeoffice geschickt worden.

Wo demnächst die Bogensportmesse und das Fishing Festival stattfinden, haben sich schwarze Regierungsmitglieder, Landeshauptleute, Mandatare, Funktionäre, einfache und weniger einfache Parteimitglieder zur Präsentation von Nehammers Österreichplan eingefunden. 2000 Leute sind im Saal. Es ist eine Veranstaltung zur Selbstvergewisserung. Erwartet wird eine Antwort auf die Frage: Wer sind wir, und werden wir nach der nächsten Wahl noch genauso viele sein?

Kein Hauptakt ohne Vorgruppe: Zu Beginn widmen sich Klubchef August Wöginger, Generalsekretär Christian Stocker und Staatssekretärin Claudia Plakolm auf der Bühne ihrer Konkurrenz: Herbert Kickl – der Putin-Versteher und Wurmmittel-Empfehler. Andreas Babler – der Marxist und Suderer. Angesichts dieser Gruselkandidaten kann es nur einen geben: den „Nehammer Koarl“ (Wöginger). Der Klubobmann aus dem Innviertel ist bei ÖVP-Großveranstaltungen immer als Alleinunterhalter gebucht. Er sorgt für lustige Pointen. Für kryptische Sätze ist Generalsekretär Stocker zuständig: „Das F bei der FPÖ ist eigentlich ein V und steht für Verschwörung.“