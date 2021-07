In Retz, einer beliebten Zweitwohnsitz-Destination im Weinviertel, machte ÖVP-Bürgermeister Helmut Koch rund 300 Teilzeitbürgern "drei Mal klar, dass sie nicht wählen dürfen, wenn sie das Formular nicht ausfüllen"; etwa 50 Personen ließen sich davon nicht beeindrucken. "Was soll ich noch machen?", sagt Koch. Zum Vergleich ein Abstecher nach Grafenbach-St. Valentin (2300 Einwohner), wo die SPÖ-Landtagsabgeordnete Sylvia Kögler Bürgermeisterin ist. Sie schrieb 245 Nebenwohnsitzer an und bekam 146 Wählerevidenzblätter zurück: 14 verzichteten auf ein Wahlrecht; ihre Namen scheinen in der Liste nicht mehr auf; alle anderen blieben drin. Fazit Kögler: "Die ganze Aktion war ein Humbug." Wählerverzeichnisse können beeinsprucht werden. Doch dieses Korrektiv erweist sich in der Praxis mitunter als hohl. Das Gros der Zugereisten reagiert beleidigt, wenn ihr Mitbestimmungsrecht zur Disposition steht. Ein roter Ortsfunktionär berichtet, er habe vor Jahren einige Namen beeinsprucht und sich "von den Betroffenen monatelang anhören können, dass ich sie im Ort nicht haben will. Ich tue mir das nicht mehr an."