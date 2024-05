Es war ein Wettrennen darum, wer das Leben von Asylwerbern in Österreich als Erster erschweren würde. Innenminister Gerhard Karner und seine ÖVP spielten von Anfang an mit offenen Karten. Im Februar erklärten sie das Ziel der Bezahlkarte für Asylwerber so: Es gehe darum, Österreich „so unattraktiv wie möglich zu machen“ – und zwar für Flüchtlinge.

Das Modell der „Refugee-Card“ aus dem BMI war für Juni angekündigt und dürfte demnächst präsentiert werden.