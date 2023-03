Im SPÖ-Führungsstreit gibt es einen neuen Kandidaten: Am Dienstag hat Nikolaus Kowall, bekannt für seine Kampagne gegen das kleine Glücksspiel in Wien, seine Kandidatur öffentlich gemacht. "Beide Kandidaten sind nicht in der Lage, die rechte Welle aufzuhalten", begründet Kowall der Schritt im STANDARD. Kowall war Vorsitzender der Sektion 8 und ist derzeit Vizeparteivorsitzender in Wien-Alsergrund.