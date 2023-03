SPÖ-Vorsitz: Austria’s next Gusenbauer?

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ist „wirklich sehr genervt“, und David Egger, der als Salzburger SPÖ-Chef mitten im Landtagswahlkampf steckt, will, dass „dann endlich eine Ruhe ist“. Das offen ausgetragene Duell zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil um den Parteivorsitz ist zwar unausweichlich, der Verdruss darüber ist aber groß - und verständlich. Denn die FPÖ zieht der SPÖ seit Wochen in Umfragen davon, während die Sozialdemokratie bis zur Klärung der Vorsitzfrage praktisch führungslos sein wird. Hans Peter Doskozil will in den nächsten Tagen ein „Team Doskozil“ formieren und macht klare Ansagen: Er würde als Landeshauptmann gehen, wenn er Spitzenkandidat wird - das kann auch erst 2024 sein. Hinter Rendi-Wagner schließen der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sowie die SPÖ-Frauenorganisation die Reihen.

Wäre eine solche Situation, in der zwei verfeindete Lager einander die Führung streitig machen, nicht die ideale Steilvorlage, für einen dritten, unbeschädigten Kandidaten; oder für eine Kandidatin? Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass die Sozialdemokratie sich eines solchen Kniffes bedient. 2000 war es nämlich so: Karl Schlögl, damals SPÖ-Chef in Niederösterreich, ritterte mit Caspar Einem um die Nachfolge des bis dahin roten Bundeskanzlers Viktor Klima. Klima war zuvor an Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP gescheitert (es folgte das Kabinett Schüssel-Haider), die SPÖ musste nach dreißig Jahren in der Regierung erstmals in die Opposition. Der linke Parteiflügel rund um Einem wollte Schlögl; der rechte Parteiflügel rund um Schlögl wollte Einem verhindern - so griff die SPÖ auf Gusenbauer zurück, der dann bis 2008 Bundesparteivorsitzender blieb.