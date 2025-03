Notlage durch Familiennachzug aus Syrien: Warum stehen dann die Containerschulen leer?

Die Schule hat einen zweiten Eingang. Eine Zauntür am Ende des großen Sportplatzes. Hier wurde im Sommer 2024 ein zweistöckiger Container aufgestellt, um zusätzlichen Schulraum für neun Klassen und bis zu 200 Schüler zu schaffen.

Ab kommendem Schuljahr kommen insgesamt nur sechs neue Klassen in den Container-Schulen hinzu.

Am fünften Standort, in der Ada-Christen-Gasse (Favoriten), wurden zwar zwei neue Klassen eröffnet, diese kamen jedoch im Haupthaus unter. Der Container wird ausschließlich als Freizeitraum genutzt.

In der Arkaziengasse (Liesing) und Rittingergasse (Floridsdorf) befindet sich jeweils eine Schulklasse im Container, in der Hoefftgasse (Simmering) sind drei der neun Räume durchgehend beschult. Die restlichen Klassenzimmer stehen leer oder werden vorwiegend als Freizeitraum genutzt.

Platznot in Schulen ist nicht zu argumentieren

Die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und Neos gerät dadurch in Erklärungsnot. Sie hat verkündet, den Familiennachzug komplett zu stoppen. Sie will zu einer Notfallklausel greifen und begründet das gegenüber der EU und dem österreichischen Migrationskommissar Magnus Brunner mit der Überlastung der Wiener Schulsystems.

Die sprachlichen und kulturellen Herausforderungen sind in den Schulen tatsächlich massiv gestiegen. Die höhere Zahl an Schülern verstärkt auch den Mangel an Lehrerinnen und Lehrern. Eine Platznot ist angesichts der leeren Container aber kaum zu argumentieren.