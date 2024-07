Oberster Muslim: „Nicht akzeptabel, einzuwandern und Unruhe zu stiften“

Warum erhitzt der Islam die Gemüter stärker als Orthodoxie oder Christentum?

Vural

Weil er im öffentlichen Diskurs häufiger mit negativen Beispielen in Verbindung gebracht wird. Auch wenn andere Faktoren dafür der Grund sein können, wie Kriegstraumata, fehlende Schulbildung, soziale Vernachlässigung. Muslime sind oft stärker von Pauschalisierungen betroffen als andere Minderheiten.

Kann man noch von einer Minderheit sprechen, wenn in manchen Wiener Schulen 100 Prozent Muslime sind?

Vural

Auf ganz Österreich bezogen schon. Ich bin ein Verfechter von Durchmischung. Wir brauchen mehr Begegnungen, um zu erkennen, wie ähnlich wir uns als Menschen sind. Stattdessen nehme ich wahr, dass viele in ihrer eigenen kleinen Welt leben und nur noch hören und sehen wollen, was dort propagiert wird.

Ist Durchmischung in unseren Städten nicht mittlerweile eine Illusion?

Vural

Da hängt viel von der Wohnraumpolitik ab. Wobei ich dazusagen muss, dass Menschen mit nichtösterreichisch klingendem Namen es oft schwerer haben, „bessere“ Wohnungen zu finden – ganz abgesehen von den hohen finanziellen Hürden.

Bei der Zusammenführung Tausender Familien aus Syrien ballt sich die Commuity in einzelnen Grätzeln.

Vural

Es geht längst nicht mehr nur um Inländer und Ausländer. Es geht um die Durchmischung unterschiedlicher Zuwanderergruppen und Religionen – auch innerhalb der Muslime. In einigen Bezirken gibt es eine Vielzahl von Moscheen, die aber oft nicht miteinander vernetzt sind. Wir arbeiten intensiv daran, den Austausch zu fördern.

Sie haben TikTok und Telegram angesprochen. Dort tummeln sich zahlreiche Internet-Prediger, die jungen Menschen in Videos Lebenstipps geben. Sie erklären, wie man „halal“ Zähne putzt oder warum man einer Christin nicht die Hand gibt. Wirken Ihre Moscheen dagegen nicht altmodisch?

Vural

Was Social Media bei Menschen bewirkt, ist eine riesige Herausforderung. Es geht dabei nicht um eine authentische Darstellung des Islam, sondern um Spaltung und Radikalisierung. Wir müssen Jugendliche immunisieren gegen das, was über diese Plattformen auf sie einprasselt.

Wie immunisieren Sie?

Vural

Wir bauen unsere eigenen Online-Aktivitäten aus, um genau diese Menschen zu erreichen, obwohl wir gegen diese Maschinerie kaum ankommen. Im Religionsunterricht können wir die Jugendlichen besser für problematische Inhalte auf Social Media sensibilisieren.

Über den Islam-Unterricht erreichen Sie fast die Hälfte der muslimischen Schülerinnen und Schüler nicht mehr. 40 Prozent sind laut dem Wiener Bildungsstadtrat abgemeldet.

Vural

Wie sieht es denn bei anderen Religionsgemeinschaften aus? Abmeldungen kommen vor allem dort vor, wo der Unterricht am Nachmittag stattfindet.

Es soll auch Eltern geben, die für ihre Kinder den Islam-Unterricht in der eigenen Moschee und Muttersprache vorziehen, mit noch traditionelleren Inhalten.

Vural

Da möchte ich dagegenhalten, dass die Zahl der Schüler in unserem Unterricht kontinuierlich steigt. Als ich 2018 als Präsident begann, hatten wir 75.000 Schüler, heute sind es über 100.000.

Braucht es einen Demokratieunterricht für alle, um Spannungen in der Gesellschaft abzubauen, wie es die NEOS fordern?

Vural

Der Religionsunterricht soll beibehalten werden. Darüber hinaus würde ich mehr politische Demokratiebildung für alle Schüler begrüßen. Es war aber unangemessen, diese Forderung im Kontext der gestiegenen Zahl muslimischer Schüler zu erheben.

Wie können Sie verhindern, dass Islam-Lehrer demokratiefeindliche Inhalte verbreiten?

Vural

In der Praxis gibt es da kaum Probleme. Es gibt mehrere Checks and Balances. Unsere rund 700 Lehrer sind Teil des Kollegiums und unterliegen der Kontrolle durch Fachinspektorinnen. Und Schüler reden ja mit ihren Eltern, die dann Kontakt mit dem Schulamt aufnehmen können.

Und wie verhindern Sie radikale Predigten in Moscheen?

Vural

Ein Schwerpunkt für meine zweite Amtsperiode bis 2028 ist die Ausbildung von Imamen in Österreich. Aktuell ist es nach wie vor so, dass Moscheen ihre Imame aus dem jeweiligen Herkunftsland einladen. Wir bestimmen dann, ob die Person qualifiziert ist. Von Beginn an verdeutlichen wir, dass es etwas anderes ist, Imam in Österreich zu sein als in der Türkei, in Bosnien oder im arabischen Raum. Aber wir wollen, dass unser geistlicher Nachwuchs künftig vollständig in Österreich ausgebildet wird.

Warum gibt es immer noch keine „Eigenbau“-Imame? Die sind seit 2015 im Islamgesetz vorgesehen.

Vural

Das liegt an der praktisch nicht vorhandenen Zahl von Absolventen des Studiums in Österreich und an den noch unzureichenden Deutschkenntnissen der zugewanderten Interessenten.