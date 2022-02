Öffentliches Hearing statt Postenschacher: Wie realistisch sind Besetzungen im Rampenlicht?

Verwaltungsexperte Peter Bußjäger kann sich parlamentarische Hearings ausgewählter Kandidaten für Höchstgerichte gut vorstellen. Nicht jedoch die NEOS-Idee, sämtliche Leitungsfunktionen im öffentlichen Dienst zum Gegenstand von Anhörungen zu machen. Allein in den Ministerien gäbe es ganz grob geschätzt 50 Sektionschefs und Hunderte Abteilungsleiter, gibt er zu bedenken. Am ehesten kämen Generalsekretäre infrage. Sie stehen den Sektionen vor und haben meist einen sehr politischen Hintergrund. Auch die Bestellung des Generaldirektors für öffentliche Sicherheit könne durchaus mehr Transparenz vertragen.

„Hearings für Hunderte neue Aufsichtsräte staatsnaher Betriebe, das ist vom Aufwand her nicht zu rechtfertigen, die muss ja auch wer durchführen.“ Auch dem Politikwissenschafter an der Uni Wien, Laurenz Ennser-Jedenastik, gehen die NEOS-Pläne zu weit. Statt öffentlicher Hearings sollte auf diesen Ebenen umfassend dokumentiert werden müssen, warum die Wahl auf diese oder jene Person gefallen ist. Dann könnten „Watchdogs“ wie investigative Journalisten oder Transparenz-Initiativen noch besser ihre Arbeit machen.

Rechtsweg statt Postenschacher

Klar ist: Öffentliche Hearings vor der Bestellung regionaler Finanzamtsleiter oder Vizepolizeichefs in Stadt und Land würden den Rahmen endgültig sprengen. Aber genau dort spielen sich die aktuell diskutierten Fälle vermeintlicher Postenschacherei rund um ÖVP-Klubobmann August Wöginger und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ab. Sie sollen 2016 und 2017 in früheren Funktionen für Parteigünstlinge interveniert haben. Gegen Wöginger ermittelt die WKStA wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Beide bestreiten die Vorwürfe. „Dass so weit hinunter interveniert wird, damit hätte ich nicht gerechnet. Vielleicht müsste man es unterlegenen Kandidaten erleichtern, den Rechtsweg zu bestreiten“, sagt Bußjäger. Ennser-Jedenastik regt zusätzlich an, Bestellungen, die nicht regelkonform waren, neu aufzurollen. Sonst hätten protegierte Kandidaten keine Nachteile, selbst wenn die Schiebung später bekannt werde. „Es geht darum, die Kosten des Postenschachers für alle Beteiligten zu erhöhen“, sagt der Parteien-Experte. Dafür braucht es nicht zwingend öffentliche Hearings. Auch öffentliche Korruptionsdebatten entfalten bereits ihre Wirkung, ist er überzeugt. „Wenn sich Politiker, vom Bundeskanzler abwärts, in jedem Interview für frühere Postenbesetzungen rechtfertigen müssen, überlegen sie es sich bei nächster Gelegenheit vielleicht zwei Mal.“