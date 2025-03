ÖVP-Parteitag: Stocker, Schilder, Schwerter

Die Arena Nova in Wiener Neustadt ist eine Veranstaltungshalle, wie sie für Bezirkshauptstädte typisch ist. Sie könnte auch in Bruck an der Mur, St. Johann im Pongau oder Wels stehen. Im April findet in der Arena Nova „Forever-60 – die ewig junge Seniorenmesse“ statt. Im Mai tritt der Comedian Gery Seidl auf. Am Samstag hält die ÖVP hier ihren 41. Bundesparteitag (Motto: „Neue Wege. Richtige Entscheidungen“) ab, um Kanzler Christian Stocker formal zum Bundesparteiobmann zu wählen. 2000 Menschen nehmen teil, darunter 450 Delegierte, ÖVP-Regierungsmitglieder, Landeshauptleute, Abgeordnete und fast alle Ex-Obmänner wie Josef Pröll, Wolfgang Schüssel, Wilhelm Molterer und Michael Spindelegger. Sebastian Kurz kommt erst knapp nach Stockers Einzug in den Saal. So sichert man sich Rest-Aufmerksamkeit.

Karl Nehammer, der 18. Bundesparteiobmann der ÖVP, hält eine Abschiedsrede. „Mein Herz ist voll“, sagt er. Er bedankt sich bei seiner Gattin, allen Funktionären (seit 1945), Erwin Pröll und „zwei wichtigen Männern in meinem Leben“: dem „Gust“ (Wöginger, Klub- und Arbeitnehmerbund-Obmann) und dem Sebastian, „unter dem ich als Generalsekretär Schild und Schwert der Volkspartei“ sein durfte. Am Ende bedankt sich Nehammer bei seinem früheren Generalsekretär Christian Stocker, der „Schild und Schwert der Volkspartei“ gewesen sei. Die ÖVP-Delegierten danken es ihrem Ex-Chef mit Ovationen. Hätte es sich Stocker an diesem Punkt doch noch anders überlegt mit der Parteiobmannschaft, hätte Nehammer einfach weitermachen können. So nimmt er gerührt ein – eher mattes – Abschiedsgeschenk aus Stockers Händen entgegen: ein großes Foto, gerahmt, das Nehammer im Pulk seiner Parteifreunde zeigt, mit dem Schriftzug „Danke“ quer darüber. Der Ex-Obmann freut sich.