ÖVP: Nehammer beendet Zusammenarbeit mit Diekmann-Agentur

Es war ein überraschendes Engagement: Im April wurde bekannt, dass sich Kanzler Karl Nehammer von Kai Diekmann beraten lasse. Diekmann ist eine große Nummer in der deutschen Kommunikationsbranche: Ex-Chefredakteur von „Bild“ und „Bild am Sonntag“ und seit seinem Abschied vom Boulevardjournalismus Miteigentümer der Berliner Kommunikationsagentur StoryMachine (Motto: „We power your Message“). Diekmann war es, der Nehammers Besuch bei Wladimir Putin einfädelte und ihn im April auch nach Moskau begleitete. Die damalige Begründung des Kanzleramts: Diekmann verfüge über viel „Erfahrung und Expertise“ in Russland und habe Putin schon mehrfach getroffen. Daher sei er „in der Vorbereitung für diesen Termin eine große Unterstützung“ gewesen. Schon eine Woche zuvor hatte Diekmann Nehammer nach Kiew begleitet und war beim Treffen des Kanzlers mit Bürgermeister Vitali Klitschko und dessen Bruder Wladimir anwesend, was er auch prompt via Twitter verbreitete.