ÖVP-U-Ausschuss: Unterstellungen und Klarstellungen

Mittwoch ist der Tag der Vergeltung im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Die Volkspartei nimmt Revanche für empfundenes Unrecht – nicht an der Opposition, sondern am eigenen Koalitionspartner. Denn die Grünen schonen die ÖVP-Regierungsmitglieder bei deren Zeugenaussagen nicht. Also sieht auch die Volkspartei keinen Grund für koalitionäre Rücksichtnahme. Alma Zadić bekommt das zu spüren.

Die Justizministerin ist geladen, um zu einer zentralen Thematik im U-Ausschuss auszusagen: Gab es politische Einflussnahme auf die Ermittlungen im Ibiza-Komplex oder zumindest Versuche dazu? Gestellt wurde die Frage gleich zu Beginn der Sitzung vom ÖVP-Abgeordneten Christian Stocker. Was bemerkenswert ist: Denn der Vorwurf der Einflussnahme richtet sich gegen die ÖVP. Sie soll versucht haben, bei den Ermittlungen gegen türkise Spitzenpolitiker Druck auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ausgeübt zu haben, und zwar über ihr nahestehendes Führungspersonal in der Justiz, wie den suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek und den nun ebenfalls vor der einstweiligen Suspendierung stehenden Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs. Mehrfach beschwerte sich die WKStA öffentlich, von Pilnacek und Fuchs gemobbt, verfolgt und in ihrer Arbeit behindert zu werden.