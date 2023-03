ÖVP und FPÖ präsentieren Arbeitspakt, der "manche irritieren wird"

Das Bündnis von Volkspartei und Freiheitlichen nach der Landtagswahl in Niederösterreich steht. Von beiden Landesparteivorständen gab es am Freitagvormittag einstimmig grünes Licht. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer präsentierten am Freitagnachmittag schließlich den Arbeitspakt.

“Es wird viele überraschen, manche irritieren", sagte Mikl-Leitner bei der Pressekonferenz. Scharfe Kritik übte die Landeshauptfrau an der SPÖ. Die sozialdemokratischen Forderungen waren ein "Paket der Maßlosigkeit", so Mikl-Leitner. “Das ist der Grund warum wir heute hier stehen. Das haben wir beide nicht für möglich gehalten", so Mikl-Leitner in Richtung Landbauer.

“Niederösterreich zuerst, ist der Meilenstein, den wir heute setzen”, so Landbauer. Für Mikl-Leitner ist das umstrittene Bündnis "eine tragfähige Brücke", Landbauer sieht eine "starke freiheitliche Handschrift".

Corona-Fonds und Pflege

Als eine von drei konkreten Maßnahmen, die präsentiert wurden, ist der Corona-Fonds dafür vorgesehen, dass verfassungswidrige Covid-Strafen amtswegig und unbürokratisch zurückgezahlt werden. Es handle sich um eine "umfassende Entschädigung und Rückzahlung", betonte Landbauer. Mikl-Leitner sieht in dem Fonds ein Instrument dafür, die Covid-Gräben zu schließen. Für den FPÖ-Chef werden hier im übertragenen Sinne gar "das große Werkzeug und ordentliche Maschinen" herausgeholt.