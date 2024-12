Erst am Mittwoch hob der Nationalrat die Immunität von FPÖ-Chef Herbert Kickl sowie jene der blauen Abgeordneten Martin Graf, Harald Stefan und Norbert Nemeth auf. Gegen Kickl will die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Falschaussage im U-Ausschuss zum „rot-blauen Machtmissbrauch“ im April ermitteln. In Zusammenhang mit den drei anderen geht es um eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das NS-Verbotsgesetz. Beim Begräbnis eines früheren FPÖ-Politikers, an dem die Abgeordneten teilnahmen, war das Treuelied der SS gesungen worden. Allerdings machen die freiheitlichen Mandatare geltend, es sein eine ältere Version von „Wenn alle untreu werden“ angestimmt worden.

Nun bekommt der Immunitätsausschuss des Nationalrats schon wieder etwas zu tun. In einem Schreiben vom 5. Dezember an das Präsidium des Nationalrats begehrt das Landesgericht Klagenfurt die Auslieferung der grünen Abgeordneten Olga Voglauer, die in Kärnten wohnhaft und auch Generalsekretärin der Grünen ist. Grund des Auslieferungsersuchens ist eine Privatanklage des früheren Spitzenfunktionärs der rechtsextremen Identitären Martin Sellner.