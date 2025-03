ORF Niederösterreich sagt umstrittene Diskussionssendung ab

Am Donnerstag hätte in einem Wirtshaus in Zwettl die Live-Diskussionssendung „Ein Ort am Wort“ stattfinden sollen. Neben dem Virologen Norbert Nowotny, dem Intensivmediziner Christoph Hörmann und dem Rechtsanwalt Gottfried Forsthuber fand sich auch Martin Rutter auf der Gästeliste. Rutter ist hierzulande nicht nur als sehr weit rechts stehender Corona-Maßnahmengegner bekannt. In seinem Telegram-Kanal versorgt er seine mehr als 26.000 Follower regelmäßig mit medizinisch fragwürdigen Beiträgen.

Erst heute Mittag wurde ein Beitrag zur angeblich besonderen Rolle von Salz in der Krebsbehandlung geteilt. Zur medial aufgekommen Kritik an Rutters Teilnahme an der Sendung hieß es in seinem Telegram-Kanal: „Den Medien schlottern die Knie, dass erstmals Fakten auf den Tisch kommen, die nie zuvor genannt wurden! Erstmals wird nicht nur einseitig berichtet, sondern auch Kritiker kommen gleichberechtigt zu Wort – das will man gar nicht!“

Der ORF Niederösterreich hielt trotz medialer Kritik zunächst an der Einladung für Rutter fest. Den Stein ins Rollen brachte schließlich der Virologe Norbert Nowotny. Er habe „nach weiteren Recherchen über Herrn Rutter“ dem ORF mitgeteilt, dass er für die Diskussionssendung nicht zur Verfügung stehen werde.