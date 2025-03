© EVA MANHART / APA / picturedesk.com © EVA MANHART / APA / picturedesk.com

NÖ-Coronafonds: schwammige Richtlinien, intransparente Vereine

Der Rechnungshof bemängelt die Überdotierung des umstrittenen Coronafonds in Niederösterreich, auch fehle es an Kontrolle. Trotz anderslautender Beteuerungen floss auch Geld an Vereine von Impfgegner Martin Rutter.

Von Kevin Yang