ORF-Reform: Was die FPÖ vor Ibiza vorhatte und was jetzt kommt

Kommende Woche tagt der ORF-Stiftungsrat. Generaldirektor Alexander Wrabetz wird dem Aufsichtsgremium seine Strategie 2025 präsentieren. Intern wird dies bereits als Bewerbungskonzept für die im August 2021 anstehende Wahl des neuen Generaldirektors bewertet. Wer auch immer nächster Chef wird: Er oder sie wird auf Basis des derzeitigen ORF-Gesetzes das Unternehmen führen. Die von Türkis und Grün geplante Reform verzögert sich aufgrund der Corona-Krise.

Die Neuaufstellung des ORF ist in der Koalition Chefsache. Wobei es aus türkiser Sicht nur einen Chef gibt: Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Grünen unter ihrem Chef, Vizekanzler Werner Kogler, halten dagegen. Die Reform wird die Organisationsstruktur und die zukünftigen digitalen Geschäftsfelder des ORF betreffen.



An der Spitze dürfte auch in Zukunft ein Alleingeschäftsführer stehen, obwohl Kritiker monieren, ein Konzern wie der ORF (2900 Mitarbeiter, eine Milliarde Euro Umsatz) solle nicht von einem einzelnen Generaldirektor, sondern von einem mehrköpfigen Vorstand geführt werden. So sah das auch die ÖVP, solange sie noch Juniorpartner in der Koalition mit der SPÖ war. Jetzt kann sie dem Konzept eines Alleingeschäftsführers einiges abgewinnen. Schließlich ist der Koordinationsaufwand aus politischer Sicht geringer, ein Telefonat genügt.