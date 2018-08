ORF-Sommergespräche: FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache steht heute Rede und Antwort

Sommergespräche. Nach Peter Pilz und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache heute ab 21.05 Uhr dran.

Geführt wird das Interview wieder von Hans Bürger und Nadja Bernhard. Die zweite Ausgabe der diesjährigen ORF-"Sommergespräche" mit NEOS-Frontfrau Beate Meinl-Reisinger hatte im Schnitt 454.000 Zuschauer. Der Marktanteil in der Gesamtzielgruppe lag bei 17 Prozent, teilte der ORF am Dienstag mit. In Spitzen waren am Montag 528.000 Seher dabei. Peter Pilz (Liste Pilz) erreichte eine Woche zuvor im Schnitt 591.000 Zuseher.

Sämtliche "Sommergespräche" sind noch bis 17. September in der ORF-TVthek verfügbar.