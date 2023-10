Othmar Karas: Erster Abtritt eines Widerspenstigen

Auf visueller Ebene hat sich Othmar Karas schon lange von seiner ÖVP verabschiedet: Statt „Die neue Volkspartei“ tragen die Glaswände hinter ihm sein eigenes Logo „OK.“ Spätestens seit der Ära von Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz steht der Vizepräsident des Europäischen Parlaments vor allem für sich selbst. Dass ihm eine europäische Vision der Volkspartei fehlt, ist kein Geheimnis. Dass er über einen politischen Alleingang nachgedacht und nach Verbündeten gesucht hat, ebenso wenig. Bei der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni tritt Karas nach fast 25 Jahren dennoch nicht an – weder für die Volkspartei noch für eine andere Liste.

„Die ÖVP ist nicht mehr dieselbe Europapartei, nicht mehr die Kraft der Mitte, die sie sein sollte“, erklärte Karas am Donnerstag vor eilig versammelter Presse seinen ersten Abschied. Innerhalb der Partei sei eine neue Saite aufgezogen, „die ich nur menschlich enttäuschend, sondern auch einer staatstragenden Partei unwürdig halte.“ Auch bei inhaltlichen Differenzen habe es in der Vergangenheit stets gegenseitigen Respekt gegeben. Das habe sich geändert, so Karas: „Der Stil, der jetzt Einhalt erhalten hat, ist nicht mehr zu tolerieren.“ Karas nannte als Beispiel etwa, dass ihn ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker als Saboteur bezeichnet habe.

ÖVP „nicht mehr die Kraft der Mitte“

Auch gehe es ihm „unheimlich auf die Nerven, von manchen als Linker tituliert zu werden, weil ich dafür einstehe, dass Frauen, Männer und Kinder nicht im Mittelmeer ertrinken“. Das Sterben im Mittelmeer müsse ein Ende haben – es scheitere in der ÖVP aber am Willen, an europäischen Lösungen zu arbeiten, so Karas. Zudem sei Österreich innerhalb der EU vom „Motor der Veränderung zum Bremser des Notwendigen“ geworden: Aktionen wie das Schengen-Veto der ÖVP gegen Rumänien und Bulgarien, die Abwesenheit zahlreicher SPÖ-Abgeordneter bei der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die „immer unverschämtere Anti-EU-Politik der FPÖ“ würden dem Ansehen des Landes schaden, so Karas.