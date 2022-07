Pamela Rendi-Wagner: „Schönwetter-Politiker gibt es genug“

profil: Das Vertrauen in die Politik ist in Österreich laut einer OECD-Studie besonders niedrig. Wie lebt es sich in einem so unbeliebten Berufsstand?

Rendi-Wagner: Ich komme als Ärztin aus einem Beruf, der besonders viel Vertrauen genießt. Die wichtigste Währung in der Politik ist Vertrauen. Wir haben derzeit mehrere Krisen gleichzeitig, da bräuchten wir eine handlungsfähige Regierung, die Rückhalt in der Bevölkerung hat. Die derzeitige Regierung hat das nicht. Die Voraussetzung für Vertrauen ist Ehrlichkeit. Diese Ehrlichkeit vermisse ich in der Regierung.

profil: Wobei genau?

Rendi-Wagner: Die Regierung sagt nicht die Wahrheit, was auf uns zukommt. Alle Prognosen über Energiesicherheit und Teuerung haben wir aus anderen Ländern oder von der EU-Kommission. In Österreich fehlt Ehrlichkeit, hier wird schöngeredet, die Energielage als nicht so dramatisch dargestellt. Die Regierung muss endlich ehrlich die Karten auf den Tisch legen.

profil: Putin ist unberechenbar, niemand weiß, wie viel Gas im Winter geliefert wird.

Rendi-Wagner: Aber man muss als Regierung klar in Szenarien denken – bei der Energie, bei der Teuerung, bei Corona. Für alle drei Krisen fehlen Notfallpläne mit Wort-Case-Szenarien.

profil: Muss man nicht aufpassen, keine Panik zu schüren?

Rendi-Wagner: Meine Art, Politik zu machen, ist, auch das auszusprechen, was manche nicht gerne hören. Die Menschen spüren genau, ob jemand ehrlich ist. Ohne mutige Politik, die Rückhalt in der Bevölkerung hat, werden wir aus diesen Krisen nicht rauskommen.