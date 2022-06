„Perfide“ Aussage im Streit um die Staatsbürgerschaft

Eine wilde Debatte ist am Wochenende auch zwischen der ÖVP und den Grünen entbrannt. Die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, sieht in den zuletzt gestiegenen Asylanträgen eine „Belastung“, unter der Österreich leide, wie sie auf Twitter verlautbart hat. Aus Reihen des grünen Koalitionspartners hagelt es Kritik: Die außenpolitische Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic ortet „rassistische Polemik“. Lukas Hammer, grüner Kilmasprecher, bittet Sachslehner, sich nicht so über schutzsuchende Menschen zu äußern – „bei so viel Menschenverachtung in einem Tweet“.

Was in einem Streit jedenfalls immer von Vorteil ist: Die Fakten auf seiner Seite zu haben. Etwas, das ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner in der vorhergehenden Debatte (in der Koalition wird merklich nicht nur hinter verschlossenen Türen heftig diskutiert) um eine mögliche Lockerung des Staatsbürgerschaftsrechts - die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ins Spiel gebracht wurde - nicht unbedingt von sich behaupten kann. In einer Aussendung meint die ÖVP-Politikerin, dass die deutliche Zunahme an Einbürgerungen im ersten Quartal 2022 belege, dass Erleichterungen bei der Vergabe eines österreichischen Passes absurd wären. „Das ist eine sehr perfide Aussage“, urteilt der Migrationsexperte Gerd Valchars: „Schließlich geht der Anstieg der Einbürgerungen im ersten Quartal 2022 praktisch ausschließlich auf Nachkommen von Verfolgten des Nationalsozialismus zurück. Für diese wurde eine neue Möglichkeit des Erwerbs geschaffen, um das Unrecht des Verlusts der österreichischen Staatsbürgerschaft in der Vergangenheit zu korrigieren“, so Valchars zu profil. Das zeigt auch ein einfacher Blick in die Aufzeichnungen der Statistik Austria.

