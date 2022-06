Ist die Neutralität noch zeitgemäß? Ein Streitgespräch zwischen Heinz Fischer und Johannes Kopf

profil: Der Kern der Neutralität ist auch das Verhältnis zu Russland. Wie sehr ist dieser Kern ausgehöhlt durch den Angriff Russlands auf die europäische Ukraine?



Fischer: Ich stelle infrage, dass sich der Kern der Neutralität auf Russland bezieht. Er ist auf alle Militärmächte ausgerichtet. Wenn Amerika mit einer falschen Begründung den Irak militärisch angreift, ist unsere Neutralität ebenso relevant. Wenn Frankreich oder Großbritannien oder andere Staaten militärische Instrumente einsetzen, haben wir als neutraler Staat unsere eigene völkerrechtliche Position. Die Neutralität ist nicht bloß ein Stück Papier. Sie ist eine Existenzform, die auf Frieden gerichtet ist und sich jahrzehntelang bewährt hat.



Kopf: Neutralität schützt nicht. Sie muss beschützt werden, und sie muss besser beschützt werden. Wie organisieren wir das? Wenn es-wie jetzt-einen klaren Aggressor gibt, der böse ist in der moralischen Einschätzung, werden wir relativ schnell zum Schluss kommen, dass wir uns in Europa besser gemeinsam verteidigen. Das Problem ist, dass die europäische Sicherheitspolitik nicht so vorangekommen ist, wie man das wollte, weil die NATO für die Verteidigung zuständig ist. Aber die Idee der gemeinsamen Verteidigung halte ich immer noch für richtig.



Fischer: Es besteht die Gefahr, dass Sie Sicherheitspolitik ausschließlich auf die militärische Komponente reduzieren. Nehmen wir die Auslandseinsätze und Friedenseinsätze des österreichischen Bundesheeres. Wir sollten uns da nicht kleinmachen. Denken Sie auch an unsere geschätzte Rolle in internationalen Organisationen.



profil: Der Grund für unsere Debatte ist Russlands Überfall auf die Ukraine. In dem von Herrn Kopf unterzeichneten offenen Brief heißt es: "Wir müssen die sicherheitspolitischen Lehren daraus ziehen, dass sich Österreich energiepolitisch von Russland abhängig gemacht und sich an Putin angebiedert hat trotz seiner autoritären menschenrechtsverletzenden Führung, trotz Auftragsmorden in EU-Mitgliedstaaten, trotz kriegerischer Aggressionen."Fühlen Sie sich angesprochen, Herr Fischer? Hat sich Ihre Politikergeneration an Russland angebiedert? Haben Sie sich angebiedert?



Fischer: Ich fühle mich nicht angesprochen. Ich denke auch nicht, dass Figl, Raab, Kreisky, Vranitzky oder zuletzt Van der Bellen sich angebiedert haben. Österreichische Außenpolitik ist darauf ausgerichtet, mit möglichst vielen Ländern friedlich und vernünftig zusammenzuarbeiten. Das haben wir in großem Umfang getan. Wir haben auch mit Russland seit dem Staatsvertrag über mehrere politische Generationen hinweg zusammengearbeitet. Und wenn vor 15 oder 20 Jahren ein Politiker oder ein Journalist gesagt hätte: Das Gas aus Russland ist zwar viel billiger und die Russen sind verlässliche Vertragspartner, auch in Krisenzeiten, aber trotzdem sollten wir an Russland nicht anstreifen, sondern anderswo teureres Gas kaufen-ich weiß nicht, ob diese Argumentation im profil gelobt worden wäre. Ja, Putin hat eine menschenverachtende Entscheidung getroffen, die ich so nicht erwartet habe. Und ja, man muss harte Konsequenzen ziehen. Aber die Russlandpolitik Österreichs, die auch von vielen anderen europäischen Staaten in sehr ähnlicher Weise praktiziert wurde, im Nachhinein schlechtzumachen oder den Obergescheiten zu spielen, das imponiert mir nicht.



Kopf: Ich habe mich dafür ausgesprochen, aber nicht durchgesetzt, dass diese Formulierung mit dem Anbiedern rauskommt, weil man die Leute damit in eine Verteidigungshaltung bringt. Ich möchte aber schon sagen, Herr Fischer: Ich halte den hochoffiziellen, fast amikalen Empfang Putins in Wien nur wenige Monate nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim für falsch.



Fischer: Im Nachhinein! Außerdem hat ein Staatsbesuch nun einmal einen "hochoffiziellen" Charakter.



Kopf: Nein, auch damals schon. Das war so kurz nach dem Überfall auf die Krim. Es ist leider so, dass manches in der Politik auch im Nachhinein interpretiert wird. Da kann man nichts machen. So ist Außenpolitik. Ich hielt den Besuch damals für falsch, und nachträglich ist er ganz falsch.



Fischer: Warum war er damals falsch?



Kopf: Weil Russland die Krim überfallen hatte.



Fischer: Welche Sanktionen hätten Sie damals vorgeschlagen?



Kopf: Es geht mir um den Ablauf des Besuches, um die freundschaftliche Begrüßung und die Standing Ovations in der Wirtschaftskammer. Aber gut, ich war nicht dabei.



Fischer: Ich war dabei, und ich schildere es Ihnen: Ich habe, so wie die Bundespräsidenten vor mir, einen Staatsgast-nämlich Putin-zu der einen oder anderen Veranstaltung begleitet. In der Wirtschaftskammer sind wir mit Wirtschaftstreibenden aus Österreich und aus Russland zusammengetroffen. Als Putin den Saal betrat, sind die russischen Gäste aufgestanden und die österreichischen Gäste ebenfalls aufgestanden, und alle haben applaudiert.



Kopf: Da sind Bilder entstanden, die heute schlecht ausschauen.



Fischer: Man macht es sich schon sehr leicht, wenn man im Nachhinein sagt: Ihr hättet damals sitzen bleiben müssen. Solche Staatsbesuche werden ja nicht nur zwischen dem Herrn Bundespräsidenten und seinem Pressesprecher besprochen, sondern umfassend akkordiert. Diesen Prozess des Einvernehmens über die Einladung Putins und über das Programm haben wir auch damals eingehalten. Ich habe mich aber insofern geirrt, als ich bis zum 24. Februar 2022 fest überzeugt war, dass Putin weiß, welch unermesslichen Schaden er unter anderem seinen Anhängern in der Ukraine, seinem eigenen Land und auch sich selbst durch einen solchen Überfall auf die Ukraine zufügen würde. Dass er das trotzdem gemacht hat, hat dazu geführt, dass alle sagen: Das war eine Zeitenwende.