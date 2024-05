Personalnot: ÖBB holen Mechaniker aus Tunesien

Das richte sich besonders an „eisenbahnspezifische Berufe sowie Buslenker“. Alles Tätigkeiten auf der Mangelberufsliste, die per Rot-Weiß-Rot-Karte besetzt werden können.

Lehrlinge aus aller Welt

Die ÖBB zeigen sich auch offen dafür, Lehrlinge über 18 aus Drittstaaten aufzunehmen. Diese Möglichkeit will Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) der heimischen Wirtschaft durch eine weitere Lockerung der Rot-Weiß-Rot-Karte ermöglichen. „Insgesamt gelingt es uns sehr gut, Personal zu finden und die 650 Lehrstellen, die wir jedes Jahr anbieten, zu besetzen“, betonen die ÖBB. Zusatz: „Auch mit vielen Menschen, die in den letzten Jahren zugewandert sind, etwa Syrer oder Afghanen.“ In einzelnen Regionen könnten dennoch Stellen frei bleiben, die sich mit neuen Fachkräften aus Drittstaaten besetzen ließen. Denn kaum ein Unternehmen in Österreich spürt den Arbeitskräftemangel stärker als die ÖBB. Zwischen 2016 und 2029 geht die Hälfte der Belegschaft in Pension. Entsprechend verstärken wird sich der Personalbedarf aus dem Ausland.