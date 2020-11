Pflegeheime: Die Politik schafft es noch immer nicht, die Risikogruppen vor vor dem Coronavirus zu schützen

Robert Kaufmann ist Leiter des Sozialzentrums "sZenzi" in Zirl und Obmann der ARGE Tiroler Alten-und Pflegeheime. Schon Anfang November hatte er Alarm geschlagen: "Die Schnelltests hätten wir schon vor einem oder zwei Monaten gebraucht",erklärte er. Im Gespräch mit profil bleibt er bei diesem Befund: "Man kann eine Gefahr nur eingrenzen, wenn man sie sieht. Mit Tests lässt sich das Risiko relativ schnell feststellen."In Tirol wird das Pflegepersonal seit Kurzem zweimal pro Woche gecheckt. Das geht über die Verordnung des Gesundheitsministeriums hinaus, in der nur von einem Test pro Woche die Rede ist. Er wolle niemandem persönlich eine Schuld aufladen, meint Kaufmann. "Aber ganz ehrlich, die zweite Welle haben wir vergeigt."



Es ist nicht bloß die hohe Zahl an Toten, die einen anderen Umgang mit älteren Menschen nahelegt. Es geht auch um die Situation in den Spitälern. Günter Weiss, Direktor des Departments Innere Medizin an der Med-Uni in Innsbruck, wandte sich jüngst mit einer sehr klaren Warnung an die Öffentlichkeit: "Es ist fünf vor zwölf",erklärte er in Bezug auf die Spitalskapazitäten. Weiss befürwortet keinen Total-Lockdown, sondern plädiert für einen größtmöglichen Schutz vulnerabler Gruppen. "Da geht es nicht nur um die Altersheime, sondern auch um die mobile Pflege, wo ein Mitarbeiter pro Tag zehn bis 15 Patienten besucht. Wir brauchen in diesem Umfeld funktionierende Hygienekonzepte und regelmäßige Screenings." Man beobachte derzeit vermehrt Clusterbildungen in Heimen und als Folge davon auch mehr solche Patienten im Spital-wo bei über 80-Jährigen die therapeutischen Möglichkeiten oft limitiert seien, sagt Weiss. Er verweist auf eine Studie aus Deutschland (Lancet Respir Med 2020,8,853-862),die wohl auch in Österreich Gültigkeit hat: Unter 60-Jährige, die wegen Covid ins Krankenhaus kamen, hatten auf der Normalstation ein Sterberisiko von lediglich 0,7 Prozent. Mussten sie invasiv beatmet werden, stieg es auf 28 Prozent. In der Generation 80plus lag das Risiko, auf der Normalstation zu sterben, bei 33 Prozent. Maschinelle invasive Beatmung auf der Intensivstation endete für 72 Prozent tödlich. "Da muss ich mir als Arzt in jedem Fall die Frage stellen, welche Behandlung für einen Patienten die beste und sinnvollste ist",sagt Weiss.