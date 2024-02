„Plagiatsjäger“ Weber: Der Gekränkte

Auf Selbstkritik wartet man bei Weber vergeblich. Für ihn verantwortlich: die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ), deren stellvertretende Chefredakteurin Föderl-Schmid ist. „Hätte die SZ die Vorwürfe von Anfang an ernst genommen, dann würden wir uns nicht in dieser dramatischen Situation befinden, dass Frau Föderl-Schmid bedauerlicherweise im Krankenhaus liegt und ich als Verrückter dargestellt werde“, sagt Weber.

Überhaupt geht es, wenn Weber über die Causa spricht, vor allem um ihn. Er sieht sich als Opfer und sagt, dass er Angst habe, in einem Wirtshaus angefeindet zu werden. Und er sagt: „Ich bin 53 Jahre alt, ich habe in meinem Leben schon viele Krisen überlebt. Im Moment denke ich, dass ich auch das überstehen werde.“

Anfänge bei der „Krone“

Weber kann nicht schweigen. Zwar hat er seit dem 8. Februar, dem Tag, an dem Föderl-Schmid als vermisst gemeldet wurde, seinen sonst so aktiven Twitterkanal nicht mehr bespielt. Im Hintergrund geht die Arbeit aber weiter. Er schickt neue Vorwürfe an Redaktionen aus, stellt ihnen Fragen und bittet um Stellungnahmen.

Mit profil wollte Weber ursprünglich nicht sprechen. Er erklärte, dass er sich vorerst gegenüber Medien nicht äußern wollte. Zwölf Stunden später willigte er plötzlich doch zu einem Gespräch ein. Es ist nicht ganz leicht, aus dem Mann schlau zu werden, der sich seit 20 Jahren immer wieder mit schweren Anwürfen in die Schlagzeilen drängt. Zwei Dinge, so scheint es, treiben ihn an: seine Nähe zu sich selbst und der Frust über die gescheiterte Karriere auf der Uni.

Alles begann in Salzburg. Dort war Weber Anfang der 1990er-Jahre als Journalist und später als Wissenschafter tätig. Während seiner Arbeit im Lokalteil der Salzburger „Kronen Zeitung“ schrieb er ein Feldtagebuch. Die Notizen wurden 1995 zu einer der wichtigsten Quellen seines Buches „Nachrichtenkonstruktion im Boulevardmedium“. Es ist eine kritische Abhandlung des Geschäftsmodells des Boulevardblatts und davon, wie die „Krone“ gegen unliebsame Politiker kampagnisierte und die Nähe zur erstarkenden FPÖ suchte. Im Jahr darauf erschien seine Dissertation „Die Dualisierung des Erkennens“.

Jagd statt Uni

Doch aus der Wissenschaftskarriere wurde nichts, Weber musste sich mit befristeten Projekten zufrieden geben: eine Kränkung. Sie ist einer der zentralen Brüche in Webers Leben, diese Deutung drängt sich auf. In Interviews und Büchern geht es immer wieder um diese Schmach, um seine Liebe zur Universität, die unerwidert blieb.

Von seiner künftigen Mission erfuhr Weber 2004 durch Zufall. Er erhielt ein E-Mail, das ihn auf ein Plagiat seiner Dissertation hinwies. Am Anfang seiner Karriere stand die Frage: „Wie viele unentdeckte Plagiate meiner Doktorarbeit mag es geben?“, schrieb er später in einem Buch.

An Selbstbewusstsein mangelt es Weber nicht. Im Vorwort zu seinem Buch „Auf Plagiatsjagd“ schrieb er 2023: „Man wunderte sich sogar einmal über mein ‚fotografisches Gedächtnis‘, nachdem ich wieder die beste schriftliche Klausurarbeit abgegeben hatte. Mehr als einmal war ich meinen akademischen Mitmenschen suspekt, weil ich einen Text so schnell aus dem Hut zaubern konnte.“ In einem Interview mit dem Onlinemedium „Talkaccino“ sagte er Anfang Jänner: „Zunächst finde ich jemanden super. Mit der Zeit entdecke ich allerdings Fehler. Und irgendwann fange ich dann an, die Person zu verspotten, weil ich sie nicht mehr ernst nehmen kann.“ Für narzisstisch hält sich Weber nicht, im Gespräch mit profil sagt er, dass er es gut finde, nur sehr wenige, dafür aber sehr enge Freunde zu haben.