Politiker-Beschimpfungen: Wiener Wahnsinn

Junge Umweltaktivistinnen und -aktivisten scheinen bei älteren Politikern von Großparteien etwas zu triggern. 2020 bezeichnete der Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) eine WWF-Vertreterin, die eine Petition gegen ein Kraftwerks-Projekt übergab, als „widerwärtiges Luder“. Im Gegensatz zu Nevrivy entschuldigte sich Geisler später „für diese völlig unangebrachte Aussage“.

Bei Landesparteitagen der Wiener SPÖ sind erdige Wortmeldungen wahrscheinlich milieubedingt. Ludwigs Vorgänger Michael Häupl bezeichnete die ÖVP bei einem solchen Anlass als „mieselsüchtige Koffer“. Manchmal sind es aber auch die Teilnehmer an SPÖ-Veranstaltungen, die von den eigenen Chefs beleidigt werden. So erkundigte sich Alfred Gusenbauer vor einem Termin mit Parteigenossen in Donawitz, ob das „was Ordentliches“ werde oder „das übliche Gesudere“.

„Dreckskünstler“

Das Ausmaß der Empörung über einer Invektive hängt auch davon ab, gegen wen sie sich richtet. Dass Nevrivy junge Klimaschützer und grüne Politiker schmähte, machte die Sache noch schlimmer. Wäre er so zum Beispiel gegen Donaustädter FPÖ-Bezirksräte vorgegangen, hätte die „Kronen Zeitung“ unter Umständen von einem „Volltreffer“ geschrieben. Nicht ganz zu Unrecht: Gerade Freiheitliche sind in der eigenen Wortwahl nicht zimperlich. Als besonderer Berserker erweist sich regelmäßig der niederösterreichische FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl, der „Dreckskünstler“ nicht fördern will und Homosexuelle „Schwuchteln“ nennt.

Im Nationalrat ist es vor allem Klubobmann Herbert Kickl, der auszuteilen beliebt und dafür jede Menge Ordnungsrufe kassiert. Den früheren ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel nannte er „Österreichs jüngsten Demenzpatienten“, Sebastian Kurz einen „Feschisten“, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka warnte er wiederholt vor den Gefahren hohen Blutdrucks. Was seine Kritiker für Beleidigungen halten, nennt Kickl „lebendigen Parlamentarismus“.