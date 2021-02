Bundespräsident Van der Bellen: Ein verrücktes Wahljahr geht zu Ende

Der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird mehr als ein Jahr nach Bekanntgabe seiner Kandidatur am 26. Jänner 2017 angelobt. Man hätte es fast nicht mehr für möglich gehalten. Hinter uns liegt die längste Hofburg-Kür der Zweiten Republik. Über ein Jahr ist es her, am 8. Jänner 2016 kündigte der Ex-Grünen-Chef per Youtube-Video seine Kandidatur an. Dazwischen lagen der erste Wahlgang, die Stichwahl, die Aufhebung der Stichwahl, die Verschiebung der Wiederholung und am Ende die Wiederholung der Stichwahl zugunsten Van der Bellens. Das Wort des Jahres 2016 war gekürt: "Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung".