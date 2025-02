Präsidentin der Staatsanwälte-Vereinigung: „Auf Dauer sehe ich die effektive Strafverfolgung gefährdet“

Wir sind streng an das Gesetz gebunden. Das Strafgesetzbuch gibt vor, welches Verhalten strafbar ist und die Strafprozessordnung regelt, wie das Verfahren dazu abläuft. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen und der ist unabhängig von der Weisungsspitze. Werden Weisungen erteilt, müssen diese schriftlich zum Akt genommen werden und sind damit für alle Verfahrensparteien einsehbar. Daher ist es falsch zu sagen, es seien keine unabhängigen Ermittlungen möglich.

Aber wenn die Justizministerin sagt: „Dieses Verfahren ist einzustellen!“, sind die Ermittlungen beendet.

Haslinger

Es ist kein Geheimnis, dass wir als Standesvertretung seit Jahrzehnten für eine unabhängige staatsanwaltschaftliche Weisungsspitze eintreten, weil wir die Problematik sehen, dass der Anschein besteht, der oder Justizminister oder die Justizministerin könnte aus sachfremden Motiven, nämlich politischen Motiven, Einfluss auf Ermittlungsverfahren nehmen.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat ein Konzept einer unabhängigen Weisungsspitze ausarbeiten lassen. Statt der Justizministerin würden dann Dreier-Senate die wichtigsten Entscheidungen in heiklen Verfahren treffen. Sind Sie auch für dieses Modell?

Haslinger

Ja. Es hat sich bei den Gerichten bewährt, dass wichtige Entscheidungen in Senaten getroffen werden.

Ex-Justizminister Clemens Jabloner sagt: Die Senatslösung wäre am besten, am zweitbesten wäre es, wenn weiter wie bisher der Justizminister entscheidet und am schlechtesten wäre ein einzelner Generalstaatsanwalt, der die Entscheidungen alleine fällt. Letzteres wünscht sich die ÖVP. Wie sehen Sie das?